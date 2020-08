Continúan los incendios en Corrientes. Fuego sin control en la zona de Mburucuyá. “Parecía una película de terror”, comparó una bombera. “Lo que vivimos ayer parecía una película de terror. Fue una cosa de locos… nunca vivimos una situación así”, comentó Raquel Chávez como jefa del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mburucuyá, donde se vivió un incendio de enorme magnitud que dejó pérdidas impredecibles. Chávez denunció que los propietarios de campos dificultan el trabajo de los bomberos.

“Necesitamos que lleguen otras instituciones y tuvo que venir gente de Saladas, Caá Cati, Paso de la Patria. No sabemos cómo decirle a la gente de campo que no deben quemar… ellos ven como pasan las cosas, pero no hay manera de convencerlos”, sostuvo la mujer y agregó al respecto que “creen (los propietarios) que van a controlar, y eso es imposible. Con el fuego no se juega”.

“Sin dudas vivimos una catástrofe. Seguimos en alerta. Es impresionante lo que pasó. Ahora tenemos tiempo para descansar, porque todos están exhaustos”, expresó Raquel.

Respecto al estado del personal que trabaja en contra del fuego, insistió que “me impresionó su estado… están muy cansados. Los chicos están destrozados”.

“Vivieron situaciones complejas, porque hasta hay dueños de campos que no los dejaban entrar. Entonces fuimos con policías. Muestran un grado de irresponsabilidad absoluta”, denunció Chávez.

“Nos dejan como los malos de la película, pero debemos hacerlo. Nos quieren tomar como un Delibery, pero no somos eso. Ahora nos queda trabajar para que no vuelva esto a ser tan grave. El fuego no se controla, esto es peor que la inundación”, insistió.