Padre Julián Zini, un pueblo llora su partida

Un sabio sencillo que se jugó por su cultura. Adiós al Pai Zini con poesía, música y el afecto de un pueblo que llora su partida. El velorio y sepelio del Padre Julián se realizaron en la localidad de Mercedes. Se celebró una misa, hubo anécdotas, amigos, familiares y abundaron las lágrimas.

Aunque los homenajes se sintieron en diferentes puntos del país, la despedida de los restos del Padre Julián Zini tuvo lugar ayer en esa localidad correntina.

Julián falleció el domingo 16 de agosto a los 80 años, y su partida caló hondo en el corazón chamamecero que lo tiene entre los grandes del género. Sus restos fueron trasladados durante la madrugada de ayer a la localidad de Mercedes donde fue velado. La misa tuvo lugar durante la siesta en la capilla de esa ciudad y luego hubo un recorrido por las comunidades de San Cayetano, Itatí, Las Mercedes, San Pedro, San Ramón hasta arribar al cementerio donde fue despedido entre anécdotas, música y poesías.

El último adiós lo dieron los integrantes de su agrupación Neike Chamigo, su hermana, también estuvieron Los de Imaguaré y muchos amigos. “Recuerdo que cuando era joven, un día iba caminando y en un club vi a un grupo de muchachos y un hombre cantando en el medio una canción, me acerqué y tiempo después supe que era Julián por eso hoy quiero cantar la canción que escuché esa noche”, dijo Julio Cáceres antes de interpretar “Qué triste y qué lindo” frente al féretro del cura chamamecero.

HOMENAJES

Además hubo innumerables muestras de afecto y homenajes, y uno fue justamente el de Los de Imaguaré que prepararon un emotivo video en el que Julio Cáceres recuerda al pai con un mensaje sentido y profundo: “Fuimos militantes de un tiempo argentino lleno de acechanzas, sombra y desatinos y, a nuestra manera, quisimos mostrar un camino nuevo para nuestra gente, apostando al hombre festivo y creyente que vive en nosotros y crece al cantar”, dijo.

“Julián, mi hermano, mi amigo, mi compañero, mi corazón chamamecero siente hoy más que nunca el dolor de la distancia, pero me enseñaste que el amor no muere, que los sueños viven más allá del silencio. Descansa en paz hermano chamamecero”, cerró.

Quien también quiso dejar sus respetos al Padre Julián Zini fue el actor nacido en Mercedes, Carlos Portaluppi, quien con lágrimas en los ojos dijo “recién me enteré que falleció nuestro querido pai, y aquí mi homenaje” e inmediatamente comenzó a recital los versos de ‘Compadre qué tiene el vino’.

“Así te despido chamigo y te doy las gracias porque con esto que acabo de recordar que son tus palabras (que luego Los de Imaguaré las hicieron música), con estas mismas palabras yo me inicié y me entrené en la vida. Gracias Pai Julián hasta siempre”.

La chamamecera correntina Teresa Parodi por su parte utilizó las redes sociales para decir adiós al cura chamamecero: “Hoy está triste el pueblo chamamecero. Se ha ido el pai Julián Zini hacia ese lejos inalcanzable. Pero aquí se quedan sus versos, su ‘Avío del alma’ en el corazón de ese mismo pueblo que custodiará su legado. Que sea bueno y sereno su último viaje”. Escribió.