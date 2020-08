Paciente oncológico abandonado a su suerte por el IOSCOR

La obra social “de todos los correntinos” (¿?) no responde al pedido de un paciente oncológico que hoy necesitaba una cirugía. Antonia Acevedo es la esposa de un enfermo de cáncer de colon y desde el Hospital Vidal explicó su situación desesperante: “Tenía prevista una operación para hoy, la pospusieron para el viernes y hoy (miércoles) durante la mañana y la tarde me dijeron que no había sistema para otorgarme los elementos necesarios”.

“La atención médica es excelente, el problema es con la obra social”, inició agregando que “el viernes a la tarde presenté los expedientes y están demorando, aunque sea afiliado hace 35 años, llamo a los números y nunca me atienden”.

“En la obra social IOSCOR no me atiende nadie, no se puede subir a gerencia y el gerente no baja a hablar; todo un protocolo lo hacen, son muchos instrumentos y cuestan mucha plata”, señaló la mujer y aseguró que “vivimos de una jubilación”.

“No pueden darme los instrumentos quirúrgicos y mi marido no se puede operar”, sintetizó.

El paciente está en la Cama 8 de la Sala de Cirugía General 3 y Antonia remarcó que la mediación con la obra social es necesaria porque “el hospital no tiene los instrumentos para realizar la intervención” y enfatizó que “hoy a la mañana se tenía que operar de urgencia y lo pospusieron para el viernes”.

“Me dijeron que vaya a la mañana y no hay sistema, fui esta tarde y tampoco tienen sistema, no pueden darme los instrumentos quirúrgicos y no se puede operar”, cerró desde radio Dos.