Oliver Kozlov y Emo Alegre en el especial de Literatura del Flotante

El ciclo #F5 organizado por el Centro Cultural Flotante Siete Corrientes sigue proponiendo la difusión de contenido culturales para disfrutar desde casa. Centrado en la literatura, el envío de este miércoles convoca desde las 21 hs. a dos referentes bien contemporáneos y diferentes entre si.

Todos los miércoles de agosto, desde el Instagram @flotantesietecorrientes, las letras y poesía correntinas y sus autores y autoras son los protagonistas del ciclo #F5. A través de una entrevista a cargo del coordinador del centro cultural, José Ignacio Oviedo, y posterior lectura de las obras por sus propios autores y autoras, el ciclo convocó en su jornada inaugural a Mariana Rinesi y Estefanía Ceballos. En la segunda fecha, los invitados fueron Roberto Villalba y Luis Llarens.

Las entrevistas y lecturas se pueden disfrutar en vivo y también en el canal oficial de YouTube del espacio cultural, que se aggiornó a las medidas sanitarias en tiempos de COVID-19 y desde julio viene proponiendo música en vivo y ahora literatura local, para que el público disfrute desde sus casas. También se puede colaborar con el ciclo y sus hacedores a voluntad mediante Mercado Pago.

OLIVER KOZLOV

Comenzó escribiendo poesía desde pibe, pero no fue hasta 2015 que se transformó en algo concreto al co-fundar el Slam Rosario. En ese año consiguió el tercer puesto en el primer Slam Federal llevado a cabo en Tecnópolis, y el primer puesto en el segundo Slam Federal realizado en Rosario.

“Yo no fantasmie” fue su primer publicación, de La gota Microeditorial en 2016 y le siguieron algunos fanzines (Bananas, Cerveza Vegana, Pasillo).

Como embajador del Slam Argentina ayudó a la conformación de los slams en las ciudades de Paraná, San Nicolás, Corrientes, Posadas, Reconquista, Montevideo y Formosa durante los años 2015 a 2017.

A finales del 2018 junto con Emilia Viceiro, Ivana Osuna y Paula Frias dan inicio a La Spoken, un evento de poesía oral inspirado en el Slam pero sin competencia, entre otras diferencias, que explota en 2019 con una gran convocatoria (200 personas y 15 vacantes agotadas en menos de 2 minutos). A mediados del mismo año comenzó sus trabajos de vídeo poesía, formalizando el taller abierto de Poesía Oral que se realizó hasta diciembre del 2019 e iniciando una nueva etapa como escritor y performer.

Este 2020 lanzó su primer disco de poesía oral “Intenso Ep”, disponible en Spotify entre otras plataformas, presentado en “Lo de Mari”, material en vivo disponible en su canal de Youtube. También el happening “Hacer un libro en 5 hs.” concentrado en la creación de un libro digital de 10 textos creado íntegramente desde cero.

En Instagram presentó el proyecto “Cuidado, Chabón haciendo poesía”, el podcast “Poéticos pecados” para la plataforma IGTV, y la publicación de la noveleta “Esto no puede estar pasando” en stories. También el libro digital “Poesía de almacén” recopilatorio de sus 5 años incursionando en poesía. Este mes su obra de teatro “Mientras tanto” fue una de las seleccionadas en el concurso “Nuestro teatro” del Teatro Nacional Cervantes.

Durante los años 2013 a 2018 desarrolló el perfil de comediante que le valió dos presentaciones en el teatro Vera, con Federico Molina y Franco Penelli. Desde el 2016 hasta esta parte también he participado de proyectos audiovisuales y radiales en Canal E, Corrientes Televisión y Radio Mega Corrientes.

EMO ALEGRE

Es Emiliano Agustin Alegre, autor oriundo de Buenos Aires, hijo de correntinos, que a los 14 años se radicó en Corrientes y se enamoró del litoral. A los 16 empieza a tocar la guitarra y junto a los primeros acordes llegaron las primeras canciones. Descubre los universos Cortázar y Spinetta, otra manera de jugar con las palabras, otra manera de decir.

Sin participar de concursos ni talleres, escribió casi de manera anónima hasta 2015, cuando lee “Las malas lenguas” en el Slam de Poesía de Corrientes. Buscando más información de poesía oral, descubre a Mariana Bugallo, Juan Xiet, y empieza a practicar lecturas en voz alta; escribir para leer.

Mismo año, llega a sus manos “El libro de los abrazos” de Eduardo Galeano, la poesía de Benedetti y Pizarnik. “Dice Vicente”, cita Minimal a Vicente Luy antes de hacer el cover de Post Crucifixión; los muertos también escriben. Pessoa, Charles Baudelaire y, de la mano de una película, La generación beat fueron algunas lecturas.

En 2018, mediante su cuenta de Instagram, comienza a publicar poemas y nace #AsiloEmocional. La consigna era escribir en tiempos muertos, como los viajes en colectivo o salas de espera y, sin mucho diálogo con el texto, publicarlo. Paralelamente, presenta en el Teatro de La ciudad su faceta como cantautor con la premisa: “Hago las canciones que me salen”.