Núñez Camelino dirigirá un curso al Coro de la Vicegobernación

Será una capacitación en canto grupal y polifónico. Como parte del programa de actividades virtuales de la Vicegobernación de Corrientes, el tenor Manuel Núñez Camelino, radicado en Francia, dictará a partir de hoy, una Capacitación Magistral dirigida a la Coral Corrientes.

En diálogo con la directora de la Coral, Carolina García Ferreyra, se comprende la importancia de esta instancia de formación. “La Coral Corrientes se encontró con un gran desafío en este tiempo de confinamiento. Cómo seguir juntos, sin poder ensayar de manera presencial. Nos reinventamos, buscamos diversas alternativas, videollamadas, clases de historia de la música, teoría musical, nutrirnos de elementos que nos sirvan para “el después”, pero al pasar los meses necesitamos comenzar a cantar en conjunto, de alguna manera”.

“Hicimos producciones desde nuestras casas, dónde los coreutas se filmaban, se grababan, y por medios tecnológicos, unimos nuestras voces. La necesidad de escucharnos juntos estaba siempre latente”, relató la directora.

En medio de esta búsqueda, llegó el llamado de Manuel Núñez Camelino, correntino, gran artista y amigo de muchos años, dónde planteó la posibilidad de capacitar al coro en técnica vocal.

“El equipo del Senado también es Cultura se puso en marcha, y con el apoyo del vicegobernador Gustavo Canteros, se concretó este sueño. Hoy, desde sus casas, los integrantes del coro van a tener la posibilidad de aprender de un gran cantante, que ha recorrido escenarios por todo el mundo, valiéndonos de plataformas virtuales, y conectándonos no solo entre nosotros, sino con un Maestro que se encuentra a más de 10.000km de distancia. Nos sentimos felices, ansiosos, agradecidos, y estamos seguros que está experiencia va a atravesarnos y posibilitar el crecimiento artístico del coro”, subrayó Carolina.

La propuesta, que está orientada al canto grupal y polifónico, incluye un trabajo por separado por voces y luego en conjunto sobre obras del repertorio existente del Coro.

La coordinadora del Área El Senado también es cultura, profesora Nathalia Rodríguez, informó que la propuesta, totalmente gratuita, está orientada al canto grupal y polifónico, incluye un trabajo por separado por voces y luego en conjunto sobre obras del repertorio existente del Coro, que cuenta actualmente con 60 integrantes.

Manuel Núñez Camelino nació en Corrientes. Luego se trasladó al Instituto Superior de Artes del Teatro Colón. Hizo su debut en el papel de Beppe (I Pagliacci) en el Teatro Avenida de Buenos Aires en 2003. En 2006, se convirtió en residente de CNIPAL antes de unirse al Atelier Lyrique de l’Opéra National de Paris en 2008.

Desde entonces ha aparecido en muchos escenarios franceses, incluyendo la Ópera Saint-Étienne, el Festival de Radio France et Montpellier, la Opéra National de Paris, la Opéra National de Bordeaux, la Opéra National de Montpellier, la Ópera de Avignon, el Festival de Aix-en-Provence, la Ópera de Nantes y la Ópera de Tours, así como escenarios internacionales como SemperOper en Dresde y el Chicago Symphony Orchestra Hall.

Trabajó con los siguientes directores: Esa-Pekka Salonen, Philippe Jordan, Marc Minkowski, Louis Langrée, Christian Thielemann, Emmanuel Haïm, Rinaldo Alessandrini, Louis Langré, Maxim Pascal y Enrique Mazzola, en un repertorio que incluye Italiano (Arnalta en L’Incoronazione di Poppea) y papeles del barroco francés (Calisis en Les Boréades), Rossini (Don Ramiro en La Cenerentola y Il Conte d’Almaviva en Il Barbiere di Siviglia), bel canto (Tonio en La Fille du Régiment y Ernesto en Don Pasquale) y personajes de comedia (Italienische Sänger en Capriccio, La Rainette, L’Arithmétique y La Théière de Richard Strauss en L’Enfant et les Sortilèges) y tocar melodía francesa, Lieder y obras contemporáneas (Mémoires de Bobba, una ópera de cámara de Arthur Lavandier y Julien Taylor, un libro + CD publicado por Actes Sud).