Números de la pandemia: récord diario de 8.771 casos positivos

Por el Coronavirus en la Argentina, se reportan 198 nuevas muertes y otros 8.771 casos positivos. Lo informó el Ministerio de Salud de la Nación. La mayoría de los contagios se registraron en la provincia de Buenos Aires.

En el día 158 de cuarentena y cuando aún se desconoce cómo continuará a partir de la próxima semana, el Ministerio de Salud de la Nación informó este martes 198 nuevas muertes y otros 8.771 casos positivos de coronavirus en todo el país.

En su reporte matutino, la cartera sanitaria había notificado el fallecimiento de 36 personas (23 varones y 13 mujeres), de las cuales 25 eran residentes la provincia de Buenos Aires, cuatro de Mendoza, tres de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), una de Neuquén, una de Río Negro, una de Tierra del Fuego y una de Entre Ríos.

La tasa de letalidad sobre los casos confirmados es del 2,1%, mientras que la mortalidad específica por COVID-19 es de 162 personas por cada millón de habitantes.

De acuerdo a la información oficial, el lunes fueron hechos 21.220 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 1.127.098 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, equivalente a 24.838,7 muestras por millón de habitantes. La tasa de contagios es de 773 casos por cada 100.000 personas.

Al encabezar la presentación de los datos, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, señaló que -como viene sucediendo en los últimos días- el 80% de los nuevos reportados corresponden al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), aunque remarcó que “hay un número importante de provincias que continúan aportando casos y hay departamentos que se suman a ese aporte”.

Recordó que son 16 las áreas donde se registra transmisión comunitaria y admitió que, en el último tiempo, no se ha podido modificar favorablemente esa situación en ninguna jurisdicción.

“No solo estamos aumentando las áreas con transmisión comunitaria extendida sino que hace semanas no definimos que ninguna ha controlado esa transmisión. (En el reporte del Ministerio) veníamos comentando áreas que ingresaban (a ese estatus) y áreas que podían definir que lo habían controlado, (pero) en las últimas semanas ningún departamento del país ha logrado controlar” la situación, dijo. A ese panorama, se suma la existencia de departamentos que, “aunque no tengan transmisión, están teniendo brotes y conglomerados” de coronavirus.

La secretaria afirmó que la “situación epidemiológica está cambiando, con estabilidad relativa del AMBA que está en una meseta alta, pero con un aumento sostenido en las jurisdicciones que se acompaña con un aumento de las camas de terapia”.