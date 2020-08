El nuevo torneo comenzaría el 27 de septiembre

En el fútbol argentino habría un nuevo torneo que comenzaría el 27 de septiembre con 6 zonas, sin cruce de clásicos y sin hinchas. Boca, River, Independiente, San Lorenzo, Racing y Vélez serán cabezas de cada grupo. Tinelli “ninguneó” a Huracán y lo dejó fuera de los cabezas de serie, pero no quiere que se cruce con San Lorenzo.

La Comisión de Competencia de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) se reunió para avanzar en el borrador del torneo que reanudará la Primera División post receso por el coronavirus, que no tendrá fecha interzonal de clásicos como pedía la televisación oficial, al tiempo que Boca, River, Independiente, San Lorenzo, Racing y Vélez serán cabezas de cada grupo y los puntos del certamen no se acumularán para la tabla de promedios.

se ratificó la fecha de inicio de la competencia para el fin de semana del 27 de septiembre, siempre y cuando, el Gobierno Nacional y el Comité Ejecutivo de la LPF lo autoricen.

En el encuentro virtual de este jueves, la Comisión de Competencia resolvió que, por mérito deportivo, Boca, River, Independiente, San Lorenzo, Racing y Vélez sean cabeza de serie de cada uno de los seis grupos.

Habrá un copón de “La Plata-Santa Fe” donde estarán Estudiantes, Gimnasia, Rosario Central, Newell’s, Colón y Unión, cada uno a un grupo diferente.

Otro del Interior con Aldosivi de Mar del Plata, Godoy Cruz de Mendoza, Patronato de Paraná, Talleres de Córdoba, Atlético Tucumán y Central Córdoba de Santiago del Estero. En el de AMBA, estarán Argentinos, Huracán -no podrá cruzarse con San Lorenzo-, Lanús, Banfield, Defensa y Justicia, y Arsenal de Sarandí.

Habrá una fase “Clasificación” a dos ruedas de partidos, todos contra todos, local y visitante, con un total de seis encuentros por equipo.

De ahí se dividirán: los dos primeros de cada una de las seis zonas clasificarán a la Fase “Campeón de Copa 2020” donde pelearán por el título y un boleto a la Copa Libertadores 2021, y los otros dos clasificarán a la Fase “Complementación de Copa 2020”, que solo peleará por un pasaje a la Copa Sudamericana 2021.

El torneo “Campeón de Copa 2020” tendrá dos grupos de seis equipos, tres de los cuales serán quienes hayan ganado la zona de la fase anterior.

Se jugará a una sola rueda de partidos, todos contra todos, y los clubes que ocupen el primer puesto en cada uno de los Grupos “A” y “B”, disputarán la final por la Copa de la LPF 2020, que será a encuentro único (con penales directo en caso de empate).

El ganador del partido final por la Fase “Complementación de Copa 2020” y el perdedor de la final por la Fase “Campeón de Copa 2020”, a un solo partido, en estadio neutral, jugarán por el cupo a la Copa Sudamericana 2021.