No vamos a dejarlos solos

Alberto Fernández sobre el coronavirus en las provincias: “El problema se trasladó al interior del país y no vamos a dejarlos solos”. Dijo que la pandemia debe servir para estar “más unidos que nunca” en el país, al participar en Santa Fe del Acuerdo Federal Hidrovía.

El presidente Alberto Fernández sostuvo esta tarde que “el problema” del coronavirus “se trasladó al interior del país” y remarcó: “No vamos a dejarlos solos”. Indicó el jefe de Estado que “ha llegado la hora que la Argentina crezca con otra lógica, con otro equilibrio”.

Planteó que “Argentina dice ser un país federal, pero es profundamente unitario”, y calificó de “injusta” a la ciudad de Buenos Aires, donde el ingreso per capita se compara, según consignó, con el de cualquier capital europea.

“Ha llegado la hora que la Argentina crezca con otra lógica, con otro equilibrio, que el desarrollo no esté concentrado solo en el puerto de Buenos Aires”, manifestó.

El acto se desarrolló en el Puerto General San Martín de Santa Fe, con la participación del gobernador Omar Perotti, y de los mandatarios provinciales de Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa y Misiones, según se informó a la prensa.

Fernández señaló que la sede del consejo federal de la hidrovía tendrá su sede en la ciudad de Rosario.