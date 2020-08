No nos van a doblegar los que gritan

Lo advirtió Alberto Fernández. El presidente instó a la población “a dejar de lado las falsas disputas y mentiras” en el marco del anuncio de la realización de obras públicas en cinco provincias.

Fernández advirtió hoy que “no nos van a doblegar los que gritan, que suelen no tener razón”, al tiempo que instó a la ciudadanía a “dejar de lado las falsas disputas y mentiras, los falsos discursos y palabras”.

En el marco del anuncio de obras públicas para cinco provincias, Fernández no identificó a las personas o sectores a los que hacía referencia, dos días después de la realización de actos opositores en distintos puntos del país.

“Hay un Estado decidido a seguir adelante con este plan. No nos van a doblegar los que gritan”, aseguró en el acto de conexión virtual en el que presentó obras en Chaco, Misiones, Córdoba, La Pampa y Salta.

Las obras serán ejecutadas por el Ministerio de Obras Públicas, a cargo de Gabriel Katopodis, con una inversión de $19.695 millones.

OBJETIVOS FALSOS

El primer mandatario indicó que se presentará un proyecto de ley de Presupuesto 2021 “sin objetivos falsos como ocurrió en los últimos años“.

Una de las primeras medidas del jefe de Estado al asumir fue retirar el proyecto de Presupuesto 2020 que había presentado el anterior Gobierno, por considerarlo “un dibujo” y decidió prorrogar el presupuesto del año 2019, que recientemente fue ampliado por ley.

Fernández sostuvo que desde su asunción se propuso “poner de pie a la Argentina, en el marco de un escenario complejo” y destacó la importancia de llevar adelante “un país federal, que supone que Argentina se integre”.

En conexión remota, participaron del anuncio los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz; de Chaco, Jorge Capitanich; de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; de Córdoba, Juan Schiaretti; y de La Pampa, Sergio Ziliotto.