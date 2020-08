Niños, población con más del 10% de contagios totales de Coronavirus

En el país la población menor de 19 años representa entre el 10% y 15% de los contagios totales de Coronavirus, y casi el 40% de los casos no registró fiebre. Sólo el 0,45% de los casos requirió internación en terapia intensiva y la mitad de los hospitalizados tenía alguna enfermedad de base previa. “Los datos señalan una población con más contagios de lo que se creía inicialmente”, expresó el Dr. Roberto Jabornisky, docente de la UNNE y pediatra del Hospital Pediátrico Juan Pablo II de Corrientes.

El Dr. Jabornisky, consultado por el Departamento de Comunicación Institucional del Rectorado de la UNNE, se refirió al informe de la “Situación epidemiológica en la infancia. Nuevo Coronavirus 2019” publicado recientemente por el Ministerio de la Salud de la Nación, en el que se expone la incidencia del Covid 19 en la población menor a 20 años, con datos del 3 de marzo al 19 de julio de 2020.

“El informe refleja que la franja de menores de 20 años constituye una población con baja incidencia en cuanto al requerimiento de internación y mortalidad. Sin embargo, los menores con patologías previas parecerían tener mayor riesgo” sostiene el médico, quien es pediatra del Hospital Juan Pablo II de la ciudad de Corrientes y profesor titular de la Cátedra Pediatría II de la Facultad de Medicina de la UNNE.

Aclara que los números estadísticos también exponen que es una población con contagios, que representan entre el 10% y 15% de los contagios confirmados en la mayoría de las provincias, y eso debe ser tenido en cuenta porque forman parte de la cadena de contagios y puede contagiar a otros.

Consideró que lo descrito, demuestra la importancia de no perder de vista las medidas de prevención para el grupo de los menores de edad, como distanciamiento social, uso de barbijos, no compartir objetos, lavado frecuente de manos, entre otras recomendaciones.

DATOS DEL INFORME

De acuerdo al estudio “Situación epidemiológica en la infancia. Nuevo Coronavirus 2019”, en Argentina hasta el 19 de julio, se notificaron en el país 63.156 casos sospechosos de Covid 19 en menores de 18 años, de los cuales se confirmaron 16.129 casos.

De ese total de casos confirmados, 3.663 fueron en la franja de menores de 5 años; 2.354 en edades de 5 a 9 años; 3.580 de 10 a 14 años; y 5.632 casos se confirmaron en edades de 15 a 19 años.

Se registraron 954 casos en menores de 1 año, según se destaca en el informe.

En el estudio, no se encontraron diferencias por sexo en los contagios confirmados, con 8.170 casos en femeninos y 7.883 en masculinos.

Si se analiza la curva epidemiológica de casos confirmados de COVID 19 en menores de 18 años, según fecha de inicio de síntomas y semana epidemiológica (SE), se observa un progresivo incremento de casos en el país, con duplicación de casos en entre las semanas epidemiológicas 18 y 19 y entre la SE 19 y 20, y con pico de casos en la semana epidemiológica 28 con 1.911 casos en menores de edad en ese periodo.

REGIÓN NEA

A la fecha de corte del estudio, 19 de julio, sólo en dos provincias no se habían presentado casos en menores de 20 años.

En la región NEA, Corrientes registró a esa fecha 15 casos en menores, Misiones 5, Formosa 8 y Chaco 351 casos.

A la fecha de corte del 19 de julio, si se toman en cuenta los casos totales (todas las edades), en la provincia de Corrientes se contabilizan 130 casos totales de infectados confirmados, en la provincia de Formosa se contabilizan 75 casos totales, en la provincia de Misiones 41 casos y en la provincia de Chaco se contabilizan 2.966 casos de infectados en todas las edades.

“Es decir que en los distritos del Nordeste, la población de menores de 20 años concentraba entre el 11% y 12% de los contagios”, sostiene el Dr. Jabornisky.

A nivel país la tasa de incidencia más alta es la de CABA (Ciudad de Buenos Aires) con 939 casos cada 100 mil habitantes menores de 20 años.

Del total de casos confirmados en pacientes pediátricos en el país, el 47,9% correspondían a casos en CABA. Entre estos el 39,3% corresponde a barrios populares.

SÍNTOMAS DE EN MENORES DE EDAD

Según el informe del Ministerio de Salud de la Nación sobre infancia y COVID-19, del total de casos confirmados que presentaron datos de signos y síntomas, el 59,8% porcentaje registró fiebre, 49,5% tos, 38,3% odinofagia y 29,4% cefalea. Le siguen como síntomas principales malestar general, anosmia, disgeusia, mialgias, diarrea, dolor abdominal y vómitos entre otros.

Si se analizan los casos que no presentaron fiebre, el 53,4% registró tos, 40,2% odinofagia y 33,6% cefalea.

Del total de casos confirmados, casi el 10% presentó comorbilidades. Las más frecuentes fueron Asma (7,8%), Bronquiolitis previa (3,7%), prematurez (1,61%) y enfermedad oncológica previa (0,6%).

Pese a los 13.416 casos confirmados en menores de 20 años, sólo 61 casos requirieron internación en Unidad de Terapia Intensiva (UTI) y 22 pacientes necesitaron asistencia respiratoria mecánica.

De los que pacientes que tuvieron que ser internados en UTI, el 60% tenía alguna enfermedad previa como prematurez (17,1%), enfermedad oncológica (12,2%), inmunodepresión (9,8%), enfermedad neurológica (9,8%), insuficiencia cardíaca (7,3%), asma (7,3%) e insuficiencia renal (4,9%) entre otras.

FALLECIDOS

En el periodo del estudio, en el país se registraron 8 casos de fallecidos menores de 18 años. Tres pacientes fallecidos eran de sexo masculino (6 meses, 4 años y 14 años) y 5 de sexo femenino (1, 6, 7, 14 y 17 años).

Seis casos de los pacientes fallecidos tenían comorbilidades, un caso falleció por causa no vinculada al evento y un caso se encuentra en investigación.

Para el Dr. Jabornisky, resulta relevante insistir que los menores de edad también pueden contagiarse al igual que los adultos.

Reiteró que forman parte de la cadena de transmisión del virus, por lo cual debe tenerse los mismos cuidados de prevención.

“Si bien hemos tenido pocos casos en la Provincia de Corrientes, no quiere decir que no podamos tenerlos en el futuro”, expresó.

Acotó que los menores presentan una reacción inmunitaria tardía al Coronavirus. Se manifiesta como una sobre respuesta inmunológica del organismo aún sin estar presente el virus. “Si bien el mismo es raro en general se ha presentado en muchos países que ya han pasado el pico de infectados”.

PANDEMIA Y OTRAS REALIDADES

“Existen otros gérmenes tan o más preocupantes para la niñez y la adolescencia como el sarampión, el neumococo, la gripe. Todos ellos con vacunas que contrarrestan sus efectos. Por ello es importante tener al día los esquemas de vacunación de los niños”, expresó el Dr. Jabornisky con relación a mantener el cuidado general de la salud de los menores en estos tiempos de emergencia por la pandemia.

Señaló que “los niños son víctimas en esta pandemia de otras pandemias ya existentes, como la violencia familiar, el abuso sexual, la falta de educación, la falta de una alimentación adecuada. Las mismas son peores que el COVID-19” finalizó.