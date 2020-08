La ministra de Educación, Susana Benítez, afirmó que “nadie pasará de año por decreto”. Afirmó que habrá evaluaciones a fin de año para pasar de grado. “El que no lo haga tendrá todas las opciones para hacerlo en un plazo de nivelación hasta marzo, para comenzar el ciclo lectivo 2021”.

La ministra Benítez confirmó que “habrá evaluaciones”. En ese marco destacó que están “trabajando desde un tiempo atrás para diagramar el final del ciclo lectivo 2020”.

“Hemos estado esperando instrucciones con el Consejo Federal de Ministros. A partir de ahora se define la continuidad de nuestros alumnos como lo venían sabiendo”, señaló.

“Enviaremos material a los alumnos materiales para que puedan acreditar. Lo más importante es el respeto del trabajo de los docentes. Muchas familias han llevado a cabo un trabajo muy grande”, manifestó.

Los chicos que no aprueban este año podrán hacerlo el año que viene en un plazo de nivelación hasta marzo.

REORDENAMIENTO CURRICULAR

“El alumno el año siguiente tendrá la oportunidad de aprender los contenidos que no aprobó este 2020”, precisó la ministra. Susana Benítez en rueda de prensa sostuvo que “los exámenes van a empezar los últimos días del 2020, si no aprueban lo podrán rendir desde el mes de febrero del año que viene, cuando iniciaremos una etapa de nivelación para que todos tengan las mismas oportunidades”, alegó.

Hay que cumplir el calendario como está pautado. “Aquellos alumnos de terminalidad –ejemplo Sexto Año- que comienzan sus estudios superiores en 2021 y no aprueban este año podrán hacerlo a principios del año que viene”, sostuvo Benítez.

“Los alumnos de primero, segundo y tercer grado no pueden repetir, es una ley vigente hace tiempo en Argentina”, subrayó.