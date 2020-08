Muralla China no quiere pagar 2.6 millones que debe de luz

Mientras la DPEC, apeló a la solidaridad de los usuarios para que abonen las facturas vencidas, Muralla China S.A., el rimbombante frigorífico que iba a exportar toneladas de carne al gigante asiático, debe más de 2.6 millones de pesos por facturas vencidas de luz. Ya fue intimado. Varias semanas atrás ya mandó al CEO de la firma, el ex diputado provincial Manuel Sussini, a chamuyarle a la entidad energética para que no se le cobre el consumo. El legendario frigorífico de Riachuelo reabrió sus puertas en los meses finales de 2019. Actualmente su producción no supera la de un simple matadero por las pocas cabezas que faena diariamente. El Banco de Corrientes le puso dinero para arrancar y, quienes lo compraron, eran insolventes.

Dos monotribustistas, uno cobraba la AUH, y eran considerados deudores morosos por el Banco Central de la República Argentina. Un verdadero Cuento Chino.