Muerte de Tini Alarcón: no recuerda nada de lo que pasó

Uno de los imputados por la muerte del canillita Tini Alarcón aseguró “no recordar nada de lo que sucedió“. Se trata de Federico Sebastián Blanco quien asegura no recordar lo que pasó en el momento que atropellaron y mataron a vendedores de diarios y revistas de apellido Alarcón.

Según por lo que declaró esta mañana, su abogado indicó que “parece que venía durmiendo” en el asiento del acompañante mientras aparentemente manejaba su hijo, Lorenzo Blanco.

El fallecimiento de Alarcón ocurrió el 5 de julio en horas de la madrugada, cuando el hombre fuera atropellado y abandonado mientras agonizaba sobre avenida Maipú y Los Matacos, por un padre y su hijo que iban a bordo de un automóvil Chevrolet Vectra GLS.

Los imputados, Fernando Sebastián Blanco y Lorenzo Blanco, habían estado participando de un festejo del que regresaban cuando atropellaron y mataron al canillita.

Luego del siniestro, intentaron destruir evidencia prendiéndole fuego al vehículo.

Esta mañana declaró Federico Sebastián Blanco de 41 años y asegura “no recordar lo que sucedió” en el momento del hecho.

El abogado de Sebastián Blanco, Dr. Raúl Vallejos, señaló que “el mismo señor imputado solicitó declarar en presencia de la fiscalía. Contó su versión, demostrando en su momento, que creemos, la figura endilgada no correspondería”.

“El no recuerda, dice no recordar, parecía que venía durmiendo. No recuerda quien conducía. Él no era”, enfatizó.

Con relación al festejo al que habían asistido antes que se ocurriera el siniestro, Vallejos indicó que “supuestamente en la reunión eran 5 personas”.

“El 4 de julo era el cumpleaños de su sobrino ahijado, Ignacio Blanco. Tuvieron una cena y la ingesta de bebidas. Después a las 12:00 se retiran 4 personas y quedaba uno solo que es el dueño de casa”.

Este miércoles, “va a declarar un nuevo testigo y a partir de eso solicitaremos que se resuelvan la situación procesal de mi cliente”, agregó.