Motochorro devolvió un celular porque no le arrancó la moto

Un motochorro robó un celular, pero lo devolvió porque no le arrancó la motocicleta. Un arrebatador tuvo el peor de sus días en el barrio Cacique Canindeyú, donde el delincuente le robó el celular a una mujer y cuando quiso escapar no le arrancó la moto. Tuvo que devolver lo robado y abandonar el vehículo. Luego, aparentemente, la pareja del delincuente, se acercó a reclamar el rodado como “propio” y “robado”.

Primero robó el teléfono celular a una mujer y después, cuando la moto no le arrancaba, se lo devolvió porque varios vecinos empezaban a llegar.

Al final huyó corriendo, pero debió dejar una moto Yamaha Crypton 110, que fue secuestrada por efectivos del Destacamento San Marcos.

Todo no terminó ahí: horas después, una mujer -sería pareja del arrebatador- se acercó hasta la sede policial para denunciar que le robaron la moto (la misma utilizada en el hecho contado).