La hija del médico que falleció por Covid en Buenos Aires, aseguró que “mi papá siempre quiso volver a Corrientes”. Rocío Giménez una de las hijas de David Giménez, el médico correntino que falleció por covid en Buenos Aires, comentó que su papá no quería radicarse allá y deseaba volver a Corrientes junto a su familia. “El sueño era que estemos todos en un solo lugar”, manifestó.

David Giménez era correntino, tenía 60 años, padre de siete hijos y se desempeñaba en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), en un sanatorio del partido bonaerense de San Martín. “Mi papá era un ser espectacular, era único, era médico, músico y un ser de luz”, afirmó Rocío, una de las hijas de David. Son 7 hermanos, el más chico tiene 5 años.

“Teníamos mucho miedo, le pedíamos que se cuiden mucho y él tomaba los mayores recaudos que podía tener, pero bueno, estaba igual súper expuesto”, señaló. Roció comentó que su papá siempre quiso volver a Corrientes y nunca radicarse en Buenos Aires: “Él trabajaba y volvía, pero el sueño era que esté toda la familia en un solo lugar”.

Sobre cómo le contaron la muerte de David a su hermanito más pequeño, aseguró que debieron decirle que “está en el cielo, con Jesús y que lo busque en la estrella más brillante”.

Por lo protocolos sanitarios, no pudieron acercarse a su papá para despedirse: “pudimos verlo a distancia nomas por dos minutos. No nos podíamos acercar por el tema que era Covid positivo”, indicó.

El médico también era cantante tenor y le gustaba tocar la guitarra. Sus compañeros y amigos recuerdan su alegría y sus canciones. Tenía un canal de Youtube en el que compartía los covers de canciones románticas que hacía.