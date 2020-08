Alberto Fernández proyectó que “Messi tiene que venir a jugar a Argentinos”. El presidente de Argentina bromeó con la situación de Lio y Barcelona, pero luego fundamentó seriamente porqué debería volver a Newell’s.

El presidente Alberto Fernández se refirió hoy a la situación que vive Lionel Messi en Barcelona, tras conocerse la intención de la Pulga de salir del club catalán. En diálogo con C5N el mandatario expresó entre sonrisas: “Messi tiene que venir a jugar a Argentinos Juniors”.

“Pregunté cómo andábamos con las reservas, para ver si lo podíamos traer”, agregó.

Luego, más sincero, no esquivó la pregunta qué le diría a Lionel: “Vos estás en el corazón de todos nosotros y nunca te vimos jugar en nuestra tierra, danos el gusto de verte jugar acá, en Newell’s, tu club”.

“Si no termina en Barcelona, debe terminar en Newell’s, al igual que Marcelo Bielsa. Que no se enojen los de Central, pero los de Argentinos tenemos cariño porque tiene una cantera de grandes jugadores y tienen un fútbol lindo. Hay hinchas que quieren que su equipo gane y otros que quieren ver a su equipo jugar bien al fútbol. Somos un equipo romántico”, finalizó.