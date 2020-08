Messi interrumpió vacaciones para reunirse con Ronald Koeman

El jugador suspendió sus vacaciones para encontrarse con el nuevo entrenador con el fin de conocer su proyecto deportivo. El presidente Josep Bartomeu aseguró que “hablé con Jorge Messi y con otros agentes. Me dijo lo que todos sabemos, que hay una fuerte decepción”. El directivo reveló en la entrevista de urgencia que brindó tras el 8-2 para intentar cambiar la energía del club que dice mucho más de lo que se puede leer a simple vista.

El Barcelona, por primera vez, reconoce que hay una tensión interna con Lionel Messi, su capitán y símbolo.

El entrenador Ronald Koeman fue en la misma línea y se abrió a los rumores que una disconformidad podría sacar al rosarino del Blaugrana tras dos décadas en las estructuras de la institución. Deben actuar con velocidad para solucionar este bache y así será: hay una cumbre de urgencia entre Leo y el entrenador.

El futbolista de 33 años estaba descansando alejado del ruido de la ciudad en los Pirineos de Cataluña, ubicados a una hora en auto de Barcelona. Esas difíciles horas las pasa con su familia, pero también en compañía de sus amigos y compañeros Jordi Alba y Luis Suárez. Según informaron, interrumpió esos momentos de tenso reposo para trasladarse hacia la ciudad con el objetivo de conocer el proyecto de Koeman. Una charla que podría ser definitoria.

“La decepción es correcta, hay que hacer este duelo, pero desde el domingo estamos preparando la temporada que viene. Vacaciones, limpiar la cabeza y comenzar la temporada con toda la fuerza”, había insistido Bartomeu tras blanquear que mantuvo un diálogo con el padre de Leo en el que conoció la disconformidad de su hombre franquicia. Aunque trató de apaciguar las versiones de conflicto: “No hay un fin de ciclo, porque un nuevo ciclo sería sin Messi, y Messi seguirá. Messi está creando una era, la era Messi. Y dentro de la era Messi hay varios ciclos y ahora comienza otro”.

Koeman planteó la duda en su presentación, toda una señal que puertas dentro no recibió una respuesta tan contundente como la que dio Bartomeu en su entrevista: “No sé si tengo que convencerlo a Messi. Claro que es el mejor jugador del mundo y lo quiero tener en mi equipo. Entonces, por mi parte me encantaría trabajar con Messi porque te gana partidos. Si tiene el rendimiento que siempre ha demostrado, estaría contentísimo si quiere quedarse. Todavía tiene contrato, así que sigue siendo jugador del Barcelona”.

Leo tiene contrato hasta mediados del 2021 y el club anunció que en marzo próximo habrá elecciones presidenciales. La motivación ahora es distinta. La eliminación en cuartos de final de la Champions League con un cachetazo histórico incluido es un golpe devastador.

Messi, en sus horas más difíciles y cruciales de su carrera, convive con dos de los jugadores de su círculo más íntimo. Los tres tienen en jaque su continuidad en el club por distintos motivos. De ellos, sólo Messi fue declarado “intransferible” por Bartomeu.