Mercedes prepara el paseo costero sobre Arroyo Las Garzas

El intendente Diego Caram, acompañado por el diputado provincial Marcos Otaño, recorrió el nuevo paseo costero sobre Arroyo Las Garzas, donde se efectúan tareas de canalización, limpieza y mejoramiento en inmediaciones del puente situado sobre calle Juan Pujol.

El objetivo es aprovechar la belleza y recursos naturales, agregando otros servicios para dotar al proyecto de un mejor atractivo para el vecino y el visitante, dándole un impulso turístico muy importante a la ciudad de Mercedes.

BARRIO EX AERO CLUB



El intendente reunido con vecinos del barrio ex aeroclub

El intendente Diego Martín Caram, acompañado de su gabinete, mantuvo una reunión con los vecinos del barrio Ex aeroclub, situado al norte de la ciudad. El encuentro, realizado en la plazoleta de la zona, sirvió para intercambiar ideas y proyectos, de lo que se desprende que las opiniones han sido muy valiosas y serán tenidas en cuenta para empezar a trabajar mancomunadamente.