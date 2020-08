El secretario de Deportes, Jorge Terrile, se refirió al resultado positivo de su test de coronavirus. El funcionario provincial es asintomático y se realizó el hisopado preventivo tras los estudios médicos por problemas en la vesícula y visualizar unas manchas en los pulmones.

“Me estaba hacienda estudios por problemas de vesícula y encontraron unas manchas en los pulmones, me hicieron el hisopado y me dio positivo. No tengo síntomas”, y aseguró que “me siento acompañado y hay que pelearla”. Terrile enfatizó que “estamos analizando la situación con el Comité de Crisis”. No tengo síntomas y estamos trabajando en determinar la trazabilidad.

“Gracias a Dios tuve un problema en la vesícula, si no iba a estar contagiando a la gente. Iba a estar hoy acompañando al gobernador en Esquina”, ratificó el secretario de Deportes y afirmó desde radio Dos que “tengo un poco de vergüenza porque siempre le pido a los deportistas que se cuiden y evidentemente no me cuidé como debía, pido disculpas y sigo insistiendo, es una prueba más que le toca a cualquiera, hay que cuidarse”.

Terrile se refirió a la determinación de la trazabilidad: “Estamos trabajando con el Comité de Crisis para determinar donde pudo haber sido, no hay que buscar culpables, y si hay un responsable soy yo”.

Declaró que “Gustavo Valdés fue el primero que me llamó tras la noticia del hisopado positivo y ahora todos estamos trabajando para saber dónde me contagié, todas las personas que tuvieron contacto conmigo deberán hacerse el hisopado correspondiente”.

El secretario de Deportes, resaltó que “mi mujer se hizo el test y le dio negativo” y manifestó que “la carga viral hace que no tenga síntomas y no produzca tantos contagios”.

Para mañana, “suspendimos las actividades que teníamos en la Secretaria de Deportes y la doctora Angelina Bobadilla se va a encargar de realizar los hisopados a todo el personal que tuvo contacto conmigo”, concluyó.