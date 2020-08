Luis Suárez no será tenido en cuenta en Barcelona

Sorpresa: Luis Suárez no será tenido en cuenta por Koeman y deberá buscarse club. Los medios españoles aseguran que el nuevo técnico del Barcelona se habría reunido con el delantero uruguayo de 33 años para informarle que no estará en sus planes en la próxima temporada.

Uno de los grandes socios de Lionel Messi en el Barcelona, el uruguayo Luis Suárez, no será tenido en cuenta por el flamante entrenador holandés, Ronald Koeman.

Medios españoles aseguran que el nuevo director técnico se contactó con el delantero de 33 años para dejarle en claro que no estará en los planes de cara a la próxima temporada y de ese modo, desde el entorno del futbolista comenzaron a analizar distintas ofertas como la del Ajax de Holanda, entidad en la que se desempeñó desde la temporada 2007-08 hasta el 2010-11, cuando pasó al Liverpool de Inglaterra.

“La salida de Suárez, íntimo amigo de Lionel Messi, puede provocar un terremoto interno, pero el club tenía muy claro que necesitaba que se fuera para afrontar con éxito la llegada de Lautaro Martínez”, indicó el diario deportivo español Sport.

La intención de la entidad Culé es evitar todo tipo de problemas al respecto, por lo que tiene decidido facilitarle su salida, abonando un porcentaje de su ficha y concediéndole libertad absoluta para negociar su futuro con el club que quiera.

Además del Ajax, Inter, Lazio y Milán, los tres de Italia, no ocultaron su interés por el goleador charrúa.

Sin Suárez en el horizonte inmediato del Barcelona, vuelve a tomar impulso el posible arribo del atacante argentino Lautaro Martínez, actualmente hombre del Neroazzurro. ¿Ingresará el Pistolero en una posible negociación por el Toro?