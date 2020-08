Les llevan drogas a los pacientes internados en el Hospital Escuela

“No es la primera vez“. El director ejecutivo del Hospital Escuela, Salvador Gonzáles Nadal, comentó además que muchas veces en la ropa de los accidentados se encuentran con sustancias tóxicas, ayer tuvo que intervenir la policía porque trataron de llevarle droga a un paciente internado.

El director del Hospital Escuela, Salvador Gonzales Nadal, confirmó que la policía tuvo que intervenir ya que una persona le llevó drogas a un paciente internado. “No es la primera vez que ocurre una situación de este tipo”, lamentó.

“Tenemos 120 camas, de las cuales más del 65 por ciento están ocupados por pacientes de neurotrauma – asociados a los accidentes de tránsito- y muchos de estos pacientes son consumidores de droga, por lo que en su estadía prolongada intentan consumir dentro del hospital. Si bien el consumo no está penalizado, no está permitido consumir dentro del ámbito hospitalario”, subrayó.

“No me animaría a decir que son dealers los que llevan la droga. Muchas veces son los propios amigos o familiares del internado y es una lucha entre el personal de enfermería y esta gente. A veces los pacientes no son para nada amigables, son intolerantes y se creen con el derecho de consumir marihuana estando internados en el hospital”, exclamó.