Lionel Messi se ve más afuera que adentro de Barcelona

Afirman que el crack argentino le expresó su malestar al DT Ronald Koeman en la reunión, donde le transmitió que su continuidad en el club no está asegurada.

La gravísima crisis deportiva de Barcelona puede llevarse puesto ni más ni menos que al capitán Lionel Messi. Según el medio catalán RAC1, el argentino transmitió su malestar en la reunión con el nuevo entrenador Ronald Koeman y no aseguró su continuidad tras 20 años en la institución. Es decir, se ve “más afuera que adentro“.

La última época del rosarino en el Blaugrana estuvo lejos del brillo y el éxito de años anteriores. El 8-2 sufrido a manos de Bayern Munich fue la gota que colmó el vaso de una temporada llena de penurias, sin títulos ni locales, ni internacionales y con una alarmante falta de competitividad, en especial post parate por la pandemia de coronavirus.

RAC1 expresa que una hipotética partida de Messi no sería nada sencilla. “A pesar de su voluntad, también es consciente de las dificultades que tendrá para salir del club teniendo en cuenta sus condiciones contractuales”, publicó.

En caso de irse definitivamente, algo que hace un corto tiempo hubiese sonado a utopía, dejaría atrás un ciclo irrepetible de dos décadas. Desde su arribo a La Masía en septiembre de 2000, se formó hasta llegar a Primera en 2004 y desde allí acumuló 634 goles en 731 partidos para ganar 34 campeonatos (24 locales y 10 internacionales).