Le dieron $300 por un cheque perdido de $2 millones de pesos

Encontró $2 millones, buscó al dueño y se los devolvió. Leo es un empleado de estacionamiento medido en la zona del Correo Argentino de la capital correntina. El miércoles, en pleno trabajo, encontró un cheque por 2 millones de pesos, rastreó al dueño y lo devolvió. “Lo busqué por la guía y lo encontré. De recompensa me dio $300 (trescientos pesos)”, comentó.

Leo es un tarjetero que se encuentra apostado en la zona de San Juan y San Martín, pleno centro de la ciudad de Corrientes. Realizando su habitual tarea, encontró en la calle un cheque por una suma que asciende a los 2 millones de pesos.

Sorprendido por el hallazgo, Leo fue hasta la casa de su madre y comenzó a buscar al dueño por la guía telefónica. “Lo busqué y lo llamé. Le dije que podía ir hasta la casa y llevarle lo que tenía, pero él no creía que yo tenía el cheque”, aclaró.

Desde Sudamericana, el trabajador señaló que “el dueño del cheque vino hasta mi zona y ahí se lo entregué. De recompensa me dio 300 pesos”.

“Le dije que no precisaba dinero, pero que por el monto tenía que comprarme mercaderías”, cerró desde Sudamericana.