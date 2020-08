Las dudas que genera la vacuna Sputnik V anti coronavirus

Es contra el coronavirus aprobada por Putin en Rusia. Bajo el nombre de Sputnik V, en referencia al satélite con el que la Unión Soviética se puso adelante en la carrera espacial en la década de 1950, el mandatario ruso aseguró que la nueva vacuna había pasado todas las verificaciones necesarias e incluso había sido probada por una de sus hijas.

El líder ruso, Vladimir Putin logró este martes ser el centro de atención mundial cuando anunció que Rusia será el primer país en autorizar una vacuna en contra del covid-19.

Con el nombre de Sputnik V, por satélite con el que la Unión Soviética se puso al frente en la carrera espacial en la década de 1950, Putin sostuvo que la nueva vacuna pasó todas las verificaciones necesarias y que incluso había sido probada por una de sus hijas.

“Ella participó en el experimento. Después de la primera inyección su temperatura subió a 38 grados, el día siguiente tenía 37,5 y eso fue todo. Luego de una segunda inyección su temperatura subió ligeramente, y luego regresó a la normalidad”, describió Putin.

La vacuna, desarrollada por el Centro Nacional de Investigaciones Epidemiológicas y Microbiología Gamalei, fue promocionada por Moscú como una prueba del desarrollo científico de Rusia.

El ministro de Salud, Mikhail Murashko, sostuvo por su lado que la vacuna había “demostrado ser altamente efectiva y segura”, calificándola como un gran paso adelante hacia una “victoria de la humanidad” sobre el covid-19.

Putin afirmó que la producción masiva empezaría a la brevedad y empezaría a estar disponible para médicos y maestros en primer lugar hacia finales de agosto o inicios de septiembre, mientras que el resto de los ciudadanos podrían acceder a ella en enero de 2021.

El anuncio generó grandes expectativas en muchas partes del mundo, al punto que el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, dijo estar dispuesto a probarla personalmente.

DUDAS

Al mismo tiempo, se la recibió con grandes dudas y escepticismo de la comunidad científica, incluyendo a la propia Organización Mundial de la Salud (OMS). ¿Cuáles son los motivos?

Evitando etapas: En torno al mundo se desarrollan y prueban más de 150 vacunas en contra del covid-19. Según datos de la OMS, hay 28 que están siendo sometidas a ensayos clínicos, entre las cuales hay seis que se encuentran en lo que se conoce como fase 3, la última de las etapas del proceso. Ninguna de estas es la Sputnik V.

De acuerdo a un comunicado del ministerio de Salud de Rusia, esta vacuna “pasó todas las pruebas de seguridad y eficacia necesarias en distintos tipos de animales (roedores y primates)” antes de ser probada en dos grupos formados por 38 voluntarios cada uno.

Según los estándares internacionales, una vacuna para demostrar su eficacia y que no es peligrosa debe ser probada en miles de personas, la fase 3. Y la rusa no ha pasado por ese escrutinio.

Eso llevó a la OMS a recibir con precaución la noticia e insistió que, como todas, pase por los trámites de precalificación y revisión que marca el organismo.

“Acelerar los progresos no debe significar poner en compromiso la seguridad”, dijo el portavoz de la OMS Tarik Jasarevic.

La OMS ya le había pedido la semana pasada a Rusia que se apegara a las normas internacionales para la producción de la vacuna contra el covid-19.

“En ocasiones, hay investigadores que dicen haber encontrado algo, lo que -por supuesto- es una buena noticia como tal. Pero entre descubrir una clave para quizá conseguir una vacuna que funcione y haber pasado por todas las etapas hay una gran diferencia”, dijo la semana pasada a la prensa Christian Lindmeier, un portavoz de la OMS.

Esta semana, la Asociación de Organizaciones de Ensayos Clínicos, que reúne a las principales farmacéuticas presentes en Rusia, pidió a las autoridades sanitarias de ese país que postergaran la aprobación de la vacuna hasta que las pruebas finales fueran concluidas con éxito.

En una carta dirigida al ministerio de Salud, decían que aprobar la vacuna antes que esos ensayos finalicen es muy peligroso. “Es durante esta fase cuando se recolecta la evidencia más importante sobre la eficacia de una vacuna, así como información sobre los efectos adversos que podrían surgir en cierto grupo de pacientes: gente con sistemas inmunes débiles, gente con enfermedades preexistentes y así por el estilo”, señalaban. En general, se estima que solamente 10% de las pruebas clínicas resultan exitosas.

PRUEBA Y ERROR

Pese a las objeciones, los planes de Moscú se centran en realizar los ensayos clínicos de fase 3, que usualmente se extienden durante meses, en paralelo al proceso de vacunación.

Alexander Gintsburg, director del Instituto Gamalei, señaló que inicialmente solamente habrá dosis para realizar vacunaciones en 10 o 15 de las 85 regiones de Rusia, según reseñó la agencia Interfax.

Gintsburg había sorprendido a la comunidad científica al anunciar en mayo pasado que él y otros investigadores habían probado la vacuna en ellos mismos. Ya para entonces, el investigador había adelantado sus planes de realizar las pruebas en humanos en una sola fase que concluiría durante el verano.

El ministro de Salud de Rusia, Mikhail Murashko, ha asegurado que la vacuna es segura, eficaz y que produjo entre los voluntarios que la probaron altos niveles de anticuerpos, que pueden conferir inmunidad hasta por dos años.

Ante sus afirmaciones, la comunidad científica se enfrenta con un problema adicional, pues el Instituto Gamalei no había divulgado hasta este martes la información concreta sobre seguridad e inmunidad que obtuvo de sus pruebas, por lo que resulta imposible para científicos independientes verificar sus afirmaciones.

La OMS anunció este martes que ha estado en conversaciones con Moscú para realizar una evaluación de la vacuna.

A los expertos también les preocupa que la aplicación de vacunas que no han sido debidamente comprobadas pueden causar más daño que bien, al generar una falsa sensación de inmunidad que lleve a abandonar medidas de prevención eficaces o que sus fallas terminen dando fuerzas al movimiento antivacunas.

BRASIL, CUBA, NICARAGUA

Pese a las dudas de la comunidad científica, Kirill Dmitriev, responsable del fondo soberano de Rusia, dijo que ya tienen acuerdos internacionales para producir 500 millones de dosis y solicitudes de más de 1.000 millones de dosis procedentes de 20 países.

Dmitriev asegura que, en algunos de esos países, como Emiratos Árabes Unidos y Filipinas, también van a realizar ensayos clínicos.

La producción de Sputnik V también se realizará en otros países, incluidos algunos de América Latina.

João Pedro Schonarth, portavoz del Instituto de Tecnología de Paraná, informó este martes que hay conversaciones en marcha con las autoridades rusas para producir la vacuna en Brasil y que el gobernador de ese estado, Ratinho Júnior, tiene previsto reunirse este miércoles con el embajador de Rusia en el país.

La agencia cubana Prensa Latina dijo este martes también -citando a Dmitriev- que la producción de la vacuna “podría” realizarse en la isla.

Anticipándose incluso al anuncio de Putin, el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua había adelantado el lunes su disposición a producir la vacuna rusa en Managua en el Instituto Latinoamericano de Biotecnología Méchnikov e, incluso, a distribuirla entre los países de Centroamérica.