La paridad de género “hoy no es un tema prioritario”

Para la diputada María Eugenia Mancini, la paridad de género en la Legislatura “hoy no es un tema prioritario”.

“Vamos a tratar de unificar todos los proyectos que existen sobre paridad de género, pero hoy no es un tema prioritario”, recalcó la diputada provincial María Eugenia Mancini.

La legisladora del Partido Cambio, Austeridad y Progreso, habló sobre el proyecto de paridad de género que se tratará en la Cámara Baja Provincial, y expreso que “ojalá que se pueda unificar y que salga una ley por unanimidad”, pero aseguró que “hoy por hoy hay temas más prioritarios”.

Mancini es miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales e informó que “formalmente no nos reunimos, informalmente sí. Ojalá que se pueda unificar, que salga una ley por unanimidad”.

La legisladora provincial, remarcó que “igualmente hoy por hoy hay temas más prioritarios”.

“La Cámara de Diputados estuvo trabajando en temas de sanidad también, pero los plazos que manejamos por ahí son diferentes a los de la gente”, reconoció.

Sobre la economía en tiempos de pandemia, la diputada oficialista, afirmó que “necesitamos un plan para salir de esto, sin que afecte el gasto público, y teniendo en cuenta al sector privado también”.

La legisladora Mancini remarcó que “nos falta la presencia del sector privado, es necesario, con asistencia del Estado, pero con acompañamiento del sector privado, que ahora está absolutamente ahogado”.