La FECOF tendrá su segunda reunión especial de forma virtual

Será este lunes 10 de agosto a partir de las 19.00 horas, a través de la plataforma Zoom. Varios temas de actualidad en el marco institucional y algunas capacitaciones que viene realizando la dirigencia, abarcarán al orden del día. El presidente de la Federación Correntina de Fútbol, Wilfredo Collinet, notificó al Consejo Directivo integrado por las 14 ligas oficiales adheridas a la entidad, sobre la reunión a desarrollarse de manera virtual, como se acostumbra en estos tiempos.

TEMARIO

A continuación, el temario:

Estado de situación de ligas ante Personería Jurídica. Asambleas

Ayuda económica del Gobierno Provincial. Actualizar.

a) Clubes que percibieron subsidios y los que no lo recibieron.

b) Ligas que percibieron subsidio y las que no recibieron.

Capacitaciones y encuentros especiales en modo virtual.

a) Fútbol Playa AFA. Capacitación para Árbitros y Aspirantes, coordinada por la Liga Bellavistense de Deportes.

b) Zoom con dirigentes del Consejo Federal. Invitación de la Federación Chaqueña de Fútbol.

c) Sistema COMET.

Subsidio para la Federación destinado para afrontar gastos del personal administrativo.

Temas varios.