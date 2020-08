Lo señaló Eduardo Duhalde tras asegurar que podría haber un nuevo Golpe de Estado en el país. El expresidente volvió a hablar tras afirmar que en la Argentina podría interrumpirse el sistema democrático.

En la noche del lunes el expresidente Eduardo Duhalde sorprendió con sus declaraciones en Animales sueltos al ser entrevistado por el periodista Luis Novaresio. El exmandatario nacional aseguró que en la Argentina habrá un nuevo Golpe de Estado y que el año que viene no se llevarán a cabo las elecciones legislativas.

Tras la repercusión que generó con sus dichos, en la mañana del martes volvió a opinar al respecto. “Yo digo lo que pienso y tengo fundamentos para decirlo. No nos damos cuenta de lo que está pasando en la sociedad, sobre todo la sociedad pobre, las clases medias que se desmoronan. Estamos viviendo un momento pre anárquico“, sostuvo en declaraciones radiales.

“Cuando el deterioro social llega a un límite de anarquía, la anarquía tiene olor a sangre. Eso es lo que pasa en todo el mundo. Tratemos de ver cómo solucionamos el problema de la gente que está decepcionada”, agregó.

Y continuó: “Estamos hablando del país que más golpes de Estado ha soportado. Argentina tuvo 14 dictadores militares que juraron como Presidente. A nuestros vecinos no les pasó lo mismo”. “Si no nos juntamos, estamos perdidos”, aseguró.

Opinión de Duhalde sobre la Crisis Económica

El expresidente hizo referencia a la economía nacional que fue afectada a partir de la pandemia del coronavirus. “La gente está desesperada, la gente te va a matar pero no por una bicicleta, sino por un bizcocho. Pasa todos los días y va a pasar peor”, consideró.

“Vamos hacia un proceso anárquico en Argentina si nos seguimos peleando. Yo lo viví. En el ’76 era distinto, pero había un deterioro enorme que se estaba dando, pero era anárquico”, agregó.