Campeonato brasilero, el fútbol con Coronavirus

Mientras en la Argentina se vuelve a los entrenamientos, en Brasil se suspendió el enfrentamiento entre Goiás y San Pablo por diez contagios a minutos del comienzo del encuentro de fútbol.

Ayer el Brasileirao, máximo certamen en el gigante sudamericano, cerraba su primera fecha en medio del Día del Padre que se festejaba en ese país.

Con los jugadores del equipo paulista y el cuerpo arbitral en el campo de juego, no se pudo iniciar el encuentro porque en los testeos previos, se detectaron diez casos de COVID-19 en el plantel local, ocho de los cuales iban a ser titulares.

Más allá del escandaloso desenlace, y la compleja activación del protocolo, algunos de los positivos estaban concentrados junto a los jugadores que dieron negativos, quienes debieron ser aislados inmediatamente.

Se habían realizado testeos anteriores durante la semana, pruebas RT-PCR las que, al parecer, no habrían sido muy efectivas. San Pablo, es el primer rival de River Plate cuando se reanude la Copa Libertadores.

El correntino Daniel “Keko” Villalva, jugador del Goias, es uno de los positivos.

El futbolista correntino dio positivo de coronavirus. Daniel Villalva comunicó que fue uno de los se contagió de Covid 19 en la previa del encuentro entre Goiás y San Pablo, que fuera suspendido minutos antes del partido.

Con muchas sensaciones encontradas (varios reclamos a partir de la crisis sanitaria) el fútbol de Brasil​ puso primera y jugó casi toda la primera fecha del campeonato. No fue completo ya que el 60% de los partidos se disputaron, mientras que otros cuatro fueron suspendidos por coronavirus.

Uno de esos compromisos truncados fue el particular encuentro entre Goiás y San Pablo, cancelado minutos antes de empezar porque los resultados de los hisopados llegaron más tarde de lo previsto y reflejaba diez futbolistas del local infectados. Horas más tarde, el propio Daniel Villalva comunicó que él era uno de esos positivos.

“Gente, quería informarles que soy uno de los que dio positivo al Covid-19. A la fecha de hoy estoy a la espera de nuevos estudios para saber los próximos pasos a seguir. Me encuentro bien, totalmente asintomático y con ganas de regresar nuevamente a las canchas”, afirmó en el escrito que publicó el Keko en su cuenta de Instagram.

El extremo que pasó por Argentinos Juniors y River antes de continuar su carrera en México y recalar en el Brasileirao, agregó: “Desde que comenzamos a entrenar, siempre seguí todas las indicaciones y normativas que el club nos recomendó dentro y fuera de la institución y teniendo resultado negativo en todos los testeos que había realizado. Les deseo mucha salud a todos y sigan cuidándose”.

Según especificó Villalva, pese a cumplir al pie de la letra con el protocolo sanitario y haber pasado con éxito en varias ocasiones el testeo rutinario, no quedó exento de portar el virus y ahora deberá cumplir con el confinamiento obligatorio al menos durante dos semanas. Brasil continúa siendo el país más afectado del continente (segundo a nivel mundial detrás de Estados Unidos) con 3.035.422 contagiados y 101.049 fallecidos al 10 de agosto.