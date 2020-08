Joven atropellada intervenida dos veces permanece grave

Permanece internada en el Hospital Escuela. La joven atropellada por un automóvil fue intervenida quirúrgicamente dos veces y permanece en grave estado.

El director del hospital, Salvador González Nadal, habló sobre el estado de salud de la joven de 17 años, que fue atropellada por un auto en Bella Vista, comentó que esta en grave estado, que ya ingresó al quirófano dos veces, ya que sufrió un traumatismo encéfalo craneano grave, por lo que tienen que drenar los hematomas producidos y descomprimir el cerebro. Las próximas 48 horas serán claves.

González Nadal expresó que “la terapia está completa en su capacidad, con diez camas, hubo que reducir para el ingreso de pacientes sospechosos de covid, si ingresa uno se lo aísla y hasta que no dé negativo el hisopado no se lo deja ir”.

Del penitenciario que falleció en el Hospital Escuela, el director, comentó que “se activó el protocolo del Cucaicor, con la muerte cerebral, se procedió a hacer la ablación, el corazón fue a Rosario, el hígado fue al Favaloro, para dos pacientes en emergencia nacional y los dos riñones quedaron en Corrientes, para un paciente que los necesita”. Y agregó que “estamos cerca de 11 ablaciones en lo que va del año”.