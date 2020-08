Intendente de Santa Ana denunciado por incumplimiento de deberes 

Denunciaron penalmente al intendente de Santa Ana de los Guácaras por incumplimiento en los Deberes de Funcionario Público.

En principio, Augusto Navarrete, tiene domicilio real en Corrientes, cuando por Carta Orgánica debe vivir donde cumple sus funciones de jefe comunal.

Se lo acusa por cobrarle el impuesto y las tasas municipales solo al 60% de los inmuebles de la localidad, en un idéntico porcentaje también a los vehículos registrados en la comuna.

Además, la mayoría de los comercios no están habilitados por el municipio.

Tampoco se sabe a ciencia cierta qué cantidad de terrenos son propiedad de la municipalidad, lo que llevó a negocios de privados con artilugios judiciales para quedarse con importantes parcelas fiscales, en maniobras donde intervinieron autoridades locales.

Augusto Navarrete no da cumplimiento a la publicación de los ingresos y egresos de las cuentas públicas. En los balances de ejecución del Presupuesto no está claro el destino de varios fondos.

No es el único caso de intendentes que incumplen con la rendición de sus gastos a lo largo y a lo ancho de la provincia. Casualmente la mayoría son de Encuentro por Corrientes.