Homenaje a Orlando Gustavo Pascua

ATE Corrientes, CTA Corrientes, organismos de DD.HH., comunicadores, organizaciones sociales, colectivos culturales, Ex Combatientes de Malvinas recuerdan a Orlando Pascua al cumplirse el quinto aniversario de la imposición de su nombre al Salón Auditorio del gran Museo Nacional Malvinas e Islas del Atlántico Sur.

El 28 de agosto de 2015, el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur bautizó su Auditorio con el nombre de “Orlando Gustavo Pascua”. Desde ATE Corrientes, la CTA de los Trabajadores Corrientes, organismos de Derechos Humanos, comunicadores populares, organizaciones sociales, colectivos culturales y Ex Combatientes de Malvinas de Corrientes recordamos, este 28 de agosto, al querido Orlando Gustavo Pascua al cumplirse el quinto aniversario de la imposición de su nombre al Salón Auditorio principal del gran Museo Nacional Malvinas e Islas del Atlántico Sur y a cinco años de su paso a la inmortalidad.

El 28 de agosto de 2015, el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur bautizó su Auditorio con el nombre de “Orlando Gustavo Pascua”, en un emotivo homenaje al ex combatiente correntino fallecido en julio de ese año.

El entonces director del museo, Jorge Giles, fundamentó la decisión: “Le estamos dando el nombre de Orlando Pascua a un espacio por donde pasa el arte, la música y la ciencia, donde vienen los chicos a aprender sobre la causa Malvinas. El auditorio es parte de las cosas vivas de este edificio”.

De regreso al continente en 1982, Orlando Pascua dedicó su vida a luchar por la Verdad, la Memoria y la Justicia en torno a lo sucedido en las Islas durante el conflicto armado contra el Reino Unido.

Fue implacable tanto contra los colonialistas ingleses, como contra los jefes militares de la dictadura cívico militar argentina que, en medio de la guerra, estaquearon y torturaron a los propios soldados.

Facundo Pascua, hijo menor de Orlando, agradeció el gesto en nombre de la familia. “Como suele decirse, alguien muere cuando se lo olvida pero, de esta forma, mi padre pasa a la inmortalidad”, sostuvo y destacó que “es una forma de recordarlo para siempre, de demostrar que su lucha y la de todos los excombatientes no fue ni será en vano”.