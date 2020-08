Hisopados negativos en el Instituto de Cardiología

Por un caso de Coronavirus en el Instituto de Cardiología, los estudios del resto del personal dieron negativos. El directorio del Instituto de Cardiología de Corrientes dio a conocer un comunicado oficial en referencia a un caso positivo por coronavirus en la institución, el que se transcribe:

28 DE AGOSTO 2020

“Como es de conocimiento público, un agente asistencial de la institución refirió síntomas y fue hisopado en búsqueda de SarsCov2, dando resultado positivo, cabe aclarar que en el entorno familiar del agente también fueron detectados casos.

El agente inmediatamente ingresó en cuarentena y se tomaron las medidas correspondientes. Se encuentra en su domicilio y evolucionando favorablemente, sin complicaciones.

Como acciones con el resto del personal del servicio de Hemodinamia donde se detectó el caso, se coordinó con el Ministerio de Salud Pública y el servicio de Infectología realizar un relevamiento exhaustivo para evaluar el grado de exposición del resto del personal y el uso de las medidas de protección personal, tal como es de norma en ese servicio.

Como resultado de ellos se detectó que todo el personal que tuvo contacto con el agente lo hizo por cortos periodos de tiempo y con las medidas de protección personal adecuadas (en total 14 de 30 agentes), por lo anterior se decidió tomar muestras de hisopado a todo el personal, cuyo resultado fue negativo.

Se decidió como conducta además, estar atentos a la aparición de síntomas en el personal del sector y ante la menor duda aislar a los agentes que lo presentaran.

En la evaluación de riesgo de las exposiciones se asumió a la misma como de bajo riesgo. Además, se organizó el servicio de forma cohortizada para los próximos días.

Por lo anterior se decidió en conjunto con el Ministerio continuar el funcionamiento del servicio y estar atentos a cualquier cambio en la situación clínica del personal a fin de tomar medidas que aseguren la protección del resto del personal y principalmente de los pacientes.

Tengamos en cuenta que la Institución presta servicios que son únicos en la Provincia y que por sus propias características (tratamiento de cuadros agudos graves) no puede cerrarse, y menos aún algunos servicios, además que con las medidas que se han tomado, se extreman los cuidados de protección, tanto para pacientes como para el propio personal.

Por todo lo anterior se solicitó ayer a todo el personal asistencial extremar los cuidados de manejo individual (distanciamiento, higiene de manos, etc.) y usar adecuadamente los elementos de protección personal (máscara y barbijo quirúrgico para el personal asistencial al momento del contacto con pacientes) y al personal administrativo y de apoyo (máscara facial al atender a pacientes, barbijo común, distanciamiento social e higiene frecuente de manos)

La comunicación será siempre por esta vía a fin de unificar los mensajes y evitar confusiones. No se recurrirá a otros medios de comunicación como ser redes sociales, ya que la idea es dar información precisa y unificada de los eventos y acciones tomadas.

Por el momento la institución mantiene las medidas de aislamiento y cuidado que oportunamente fueran comunicadas y coordinadas con la autoridad provincial.

Las prestaciones asistenciales no sufrirán cambios y continuaran con todas las medidas necesarias de protección”.