Hallaron un perezoso gigante en la reserva Toropí

Un grupo de especialistas halló restos fósiles de un perezoso gigante de entre 30.000 y 50.000 años de antigüedad en la reserva paleontológica Toropí, en Bella Vista.

“Si bien con carbono 14 no hemos podido determinar la antigüedad de la pieza, sí pudimos datar el tiempo del sedimento”, explicó el paleontólogo Alfredo Zurita.

El descubrimiento estuvo a cargo del profesor Luis Patricio Soler, quien realizaba una caminata por la zona, donde se encuentra una cuenca paleontológica del período cuaternario.

La exhumación de los restos fósiles la realizó la tesista doctoral Cecilia Méndez, becaria del Conicet.

“Se trata de una pieza que podría datar de entre 30.000 y 50.000 años”, dijo el paleontólogo Alfredo Zurita, coordinador del equipo de investigación del Centro de Ecología Aplicada del Litoral (Cecoal), de la Universida Nacional del Nordeste (UNNE).

“La pieza tiene como destino el laboratorio de preparación de vertebrados y estimamos que se trata de un hueso que data de entre 30.000 y 50.000 años, ya que, si bien con carbono 14 no hemos podido determinar la antigüedad de los huesos, sí pudimos datar el tiempo del sedimento”, explicó Zurita.

El resto hallado correspondería a un animal que en vida pudo haber alcanzado entre 700 y 800 kilos cuya especie vivió hasta hace 10.000 años en esa región.

“El análisis geoquímico nos lleva a determinar que los restos que venimos encontrando de un tiempo a esta parte en realidad son de un mismo animal, que luego de morir fue tapado por un curso de agua que desarmó su esqueleto y distribuyó sus partes por diverso puntos de la cuenca”, dijo el especialista.

En marzo de 2018 en la reserva Toropí se hallaron restos de tres animales, uno de los cuales era un carnívoro, una categoría infrecuente de encontrar y que tras dos años de estudio se descubrió que eran de un ocelote.

El viernes, la fan page de la Reserva Toropí informó sobre “la extracción de un resto fósil” en una de las barrancas del lugar, “cuyo hallazgo sucedió días pasados por el profesor Luis Patricio Soler, quien se encontraba visitando el lugar en una caminata y toma de imágenes” de la zona, ubicada a 150 km de la capital.

“Para la tarea de rescate de la pieza hallada, vinieron desde la ciudad capital la licenciada Cecilia Méndez, perteneciente al equipo de trabajo del doctor Alfredo Zurita, investigadores del Conicet Cecoal”.

Según el informe, el procedimiento de extracción “llevó un par de horas, con un trabajo minucioso y delicado para no dañar la pieza”, que “pertenecería a un astrágalo de un perezoso gigante”.

La limpieza, restauración y acondicionamiento se concretará en el laboratorio perteneciente al Cecoal, en la ciudad de Corrientes.