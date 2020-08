Graves problemas laborales y salariales para docentes suplentes

Desde el SUTECO solicitan que se realicen asambleas virtuales y se extiendan plazos para inscripción. Con respecto del Concurso N°39, suspendido desde febrero 2020, pide que se concrete la “Asamblea Ordinaria bajo la Modalidad Virtual” para cumplir con la titularización en Primaria. Sobre la inscripción online al Concurso N°40 de 2021, solicita que el plazo se extienda hasta fin de año y se habiliten las escuelas cabeceras para entregar documentos de inscripción.

“Debido a los problemas de conectividad, la inscripción online como única opción se convierte en un grave impedimento de acceso”, explicaron desde el gremio.

Las últimas horas el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (SUTECO) realizó una asamblea de su Junta Ejecutiva, secretarios generales y delegados de toda la provincia. Analizaron múltiples temas salariales y condiciones laborales de los docentes en el contexto de emergencia económica y sociosanitaria.

Una de las primeras acciones gremiales definida, que se concretó el miércoles 12 de agosto, fue la entrega de nuevas solicitudes a la ministra de Educación de la Provincia. El sindicato solicita que se implementen “instancias de solución a los graves problemas salariales y laborales para docentes, generados por la no realización de Asambleas 2020 y los impedimentos físicos y digitales que existen para concretar inscripciones para Asambleas de 2021”.

Es el cuarto documento con demandas sobre tema que SUTECO presenta ante las autoridades educativas provinciales. El escrito demanda “concurso y titularización en todos los niveles”, recuerda que “hace más de 10 años no se realizan concurso en supervisión, de cargos directivos”; y describe exigencias en cuatro puntos:

“1 – Respecto de la inscripción online que finaliza el 20 de agosto para el Concurso N°40 de Interinatos y Suplencias, Titularización Docente, de Concurso de Ascenso y Traslados Definitivos; solicitamos que el período de inscripción se extienda hasta fin de año, debido a las serias dificultades de conectividad que existe, principalmente, en el interior provincial. Que se habiliten las Escuelas Cabeceras para que, con sistema de turnos y cumpliendo con el aislamiento social, reciban los documentos originales impresos que se requieren para la inscripción al Concurso N°40. Implementar, de manera combinada, la opción física y virtual para la inscripción al Concurso N°40 en un plazo extendido.

Con el 65% de los hogares de Corrientes sin acceso a internet, con servicios de conectividad móvil costosos y deficitarios; con nulo acceso a internet en la mayor parte de la ruralidad, subruralidad y suburbanidad provincial; la inscripción online como única opción y en un plazo breve se convierte en un grave impedimento de acceso para los docentes.

2 – Respecto del Concursos N°39 de Ingreso a la Docencia -suspendido desde febrero/marzo 2020- que se concrete la Asamblea Ordinaria bajo la “Modalidad Virtual” para cumplir con la Titularización en Nivel Primario, y que se proceda con mecanismos como continuidad didáctica y nombramientos.

La no realización de asambleas generó que cientos de docentes continúen sin cargo, sin salario asignado, sin cobertura de obra social, padecen inestabilidad laboral; no tienen solución Provincial y tampoco la posibilidad de acceder a compensaciones económicas nacionales como el IFE. Mientras tanto, las vacantes se siguen produciendo y no se cubren por la falta de Asambleas; generando sobrecarga laboral para las y los docentes activos.

3 – Respecto de los Concursos N°37 y 38, demandamos resolución y claridad sobre la situación de los “No Aptos”, quienes continúan con tareas pasivas.

4 – Solicitamos la convocatoria a Paritaria Provincial Docente para analizar alternativas de solución a los problemas de inestabilidad laboral que se agudizan por la falta de concursos, la necesaria actualización del salario básico y la cobertura de costos laborales adicionales que los docentes están cubriendo con sus recursos en el actual contexto de emergencia sociosanitaria”, expresa la nota firmada por el secretario general Fernando Ramírez.