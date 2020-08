Cuestionado accionar de no identificar nadie en fiesta clandestina

Sucedió en Curuzú Cuatiá. La fiscal María Alejandra Talamona, se refirió a la fiesta clandestina realizada en pleno centro de la ciudad, a la cuál concurrieron unas 110 personas (entre ellas muchos menores). “Desconozco el motivo por el cual no se identificó a los concurrentes. Fue un error de procedimiento”, dijo.

“A mí me avisan ayer (domingo) a las 8:00 sobre una fiesta realizada en un local en pleno centro de la ciudad, donde habitualmente funciona un punto de venta de hamburguesas a través de redes sociales. En el lugar había unas 110 personas. En principio se determinó imputar al dueño del local hasta que se identifique al resto de las personas”, expresó la doctora Talamona.

“Desconozco el motivo por lo cual no se los identificó a las personas. Eso fue un error de procedimiento. En lo personal creo que todo se debe a que hay cierto relajamiento y permisión con los jóvenes”, opinó la funcionaria judicial, y agregó que “no se justifica que vayan a una fiesta, porque ponen en peligro la salud pública. Todos debemos respetar las leyes”.

ERROR POLICIAL

Talamona insistió en el error policial: “La policía debe cumplir con todos los procedimientos. No se identificó a las personas y eso ha sido un error. A algunos se los podrá identificar, pero a muchos no”. La Fiscal admitió que “se detuvo a una persona, y en el lugar se hallaron plantas que son similares a las de marihuana. Se enviaron a Corrientes para determinar eso”. Y anticipó que “esta persona en las próximas horas recuperará la libertad porque la causa es excarcelable”.