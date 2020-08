Fiesta clandestina: hay gente que anda por la calle como si nada

Hablaron los invitados a la fiesta electrónica clandestina en Corrientes. “Hay gente que fue y anda por la calle como si nada“. Esa madrugada muchos escaparon caminando y otros huyeron por el monte y, aseguran, viven “normalmente” sin respetar el distanciamiento social ni la cuarentena.

Dos jóvenes que asistieron a la fiesta clandestina en una quinta en la zona de Laguna Soto descartaron las versiones sobre gente que habría asistido desde el Chaco cruzando por el Río Paraná, admitieron su responsabilidad y aseguraron que esperaban una “juntada” de no más de 20 personas que después se “desmadró“. Comentaron que el dueño de la quinta pidió plata a la gente e intentó sobornar a la policía.

Este martes comenzó la ronda de indagatorias a las personas que asistieron a la fiesta clandestina realizada en una quinta en Santa Ana el sábado 1 de agosto. Luego del inicio de las testimoniales con vecinos de la zona, que comparecieron ante la fiscal Andrea González para testificar sobre la escandalosa reunión que involucró a más de 300 personas y más de 100 vehículos, la situación tomó ribetes muy complejos, con diversas versiones que iban desde un número sideral de personas hasta la concurrencia de ciudadanos chaqueños.

Dos asistentes al evento clandestino, brindaron detalles desde el anonimato a la espera de su turno para declarar. Comentaron que cuando la Policía bajó al lugar el dueño de la quinta empezó a pedir plata para intentar coimearlos. “Es conocido y está en la movida electrónica. Ese día terminé de laburar, fui tarde, cerca de la 1 de la mañana y la gente ya estaba ahí. A la media hora cayó la Policía”, comentó una de las jóvenes desde radio Dos.

“No me di cuenta la cantidad de gente que había hasta que prendieron las luces y se iluminó el campo”, agregando que “hubo gente que se fue caminando y hasta corriendo por el monte y hoy no está haciendo la cuarentena obligatoria porque la Policía no los pudo identificar. Otras personas dieron mal sus números o atendían la llamada del Ministerio de Seguridad y les cortaban”.

IRRESPONSABLES

Un segundo entrevistado, un muchacho que también acordó reservar su identidad, aseguró que “mucha gente fue a la fiesta y hoy hace su vida tranquila por la calle, encima publican cosas en redes sociales como si nada”.