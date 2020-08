Feroz incendio con incalculables perdidas en el INTA

Admiten que son incalculables las pérdidas por el incendio en campos de la estación del INTA en Corrientes. Las primeras evaluaciones hablan de “pérdidas incalculables” tras el incendio de campos de la Estación Experimental del INTA por Ruta 12, a 32 kilómetros de la Capital. El fuego se llevó instalaciones, ensayos, líneas de investigación de muchísimos años de trabajo. “Es un día triste para la gente del INTA y para el sector agropecuario de la provincia”, aseveraron desde la institución.

“Estamos mal. No se puede explicar con palabras lo que perdimos. Estamos conmovidos. Se perdió mucho y todavía no llegamos a calcular el daño del fuego”, explicó Violeta Hauck, comunicadora Regional del INTA.

El fuego “se inició ayer a la mañana en un campo aledaño, pero no sabemos los motivos o si hubo intencionalidad”, subrayó desde radio Dos. “No hay que lamentar problemas humanos, más allá de la afectación del humo. Muchos tuvimos afectadas las vías respiratorias. Aspiramos mucho tiempo el humo en medio del caos”, explicó Hauck.

“Se quemó mucho material importante para la investigación y posterior asistencia a los productores”, precisó. En referencia al inicio del fenómeno alertó que “no sabemos cómo fue, ni tampoco somos los responsables de investigar. Solo sabemos que ayer, por ejemplo, en el departamento Empedrado había unos 50 focos de incendio. Todo tiene que ver con la sequía y el viento”.

“Perdimos todo”, insistió muy conmovida Hauck.