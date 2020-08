Alberto Fernández advirtió que “estamos en el peor momento de la pandemia“. El presidente realizó declaraciones públicas sobre la actualidad del país. Pidió “mayor responsabilidad” a la ciudadanía.

Fernández se mostró “preocupado” por el aumento de casos de coronavirus y consideró que el país está atravesando “el peor momento de la pandemia”, por lo que insistió en pedir a la sociedad “mayor responsabilidad” ya que “todavía estamos muy lejos de haber superado” el problema.

“El botón rojo siempre está a mano porque la conservación de la salud es lo más importante”, respondió el mandatario cuando le consultaron sobre la posibilidad de volver a un aislamiento más estricto: “Entiendo el hastío de la gente, pero recurro a la capacidad de reflexión de cada uno“, dijo.

Consideró que en el Área Metropolitana de Buenos Aires “la gente se relajó equivocadamente” y, tras indicar que comprende que la gente tenga “cierto hastío por estar encerrada después de tanto tiempo”, bregó por “la capacidad de reflexión”.

“No está en discusión la libertad de la gente, pero la primera condición para ser libres es estar vivos”, insistió el mandatario, en respuesta a algunos sectores de la coalición opositora Juntos por el Cambio que reclaman mayores aperturas.

El mandatario dijo que observa “con mucha preocupación la situación” porque, además, “ve a una sociedad muy renuente a volver a una cuarentena y a los medios de comunicación que alientan una libertad entre comillas”.

“En el AMBA todavía están controladas las cantidades de camas -de terapia intensiva-, pero necesitamos de la sensatez de la gente. Siento que la gente piensa que la vida ha vuelto a la normalidad porque los comercios abren, pero el virus está circulando”, advirtió.

Hizo hincapié que “hay que tener muy presente el riesgo en el que estamos; por eso acudo a la responsabilidad social”.

“Nadie quiere prohibir que vean a sus hijos, sino lo que se busca es que en el encuentro no se relaje nadie y no se contagien porque luego el riesgo es enorme”, explicó respecto a la prohibición de realizar reuniones sociales.

Y continuó: “Comprendo que la gente tiene cierto hastío por estar encerrada después de tanto tiempo, pero recurro a la capacidad de reflexión de cada uno porque el virus existe y nosotros lo vamos a buscar. Cuanto más tiempo estemos aislados, el riesgo se minimiza”.

“Todos hicimos un enorme esfuerzo para prepararnos con el objetivo que nadie carezca de servicios para cuando alguien lo precise, pero ahora debemos ser muy cuidadosos porque no tenemos el problema resuelto, estamos muy lejos”, insistió.

Además que “hay que ser muy conscientes de los riesgos que estamos corriendo y que no está en discusión la libertad de la gente porque todo el mundo es libre, pero la primera condición para ser libre es estar vivo”.

Al ser consultado sobre las razones de la última flexibilización de la cuarentena en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), Fernández admitió que “lo cierto es que la gente no estaba respetando la cuarentena porque en un momento la gente dijo: yo salgo igual y se relajó equivocadamente”. En este punto, reiteró: “Estamos en el peor momento”.

Con respecto a los más de 7 mil contagios que se vienen registrando por día y la tasa de letalidad actual del virus en Argentina, Fernández señaló que “está dentro de lo esperado, de lo proyectado, pero puede ser menor si nos cuidamos más”.