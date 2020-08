Hace un año lo denunció ante el Arzobispado, ahora lo denunció penalmente al sacerdote de Riachuelo por abuso sexual: “Es un degenerado y sigue dando misa“, sentenció Verónica la mujer que denunció penalmente al padre Jorge Daniel Danuzzo por abuso sexual cometido en agosto de 2019.

La víctima formaba parte de Cáritas y dijo que el religioso la encerró en un dormitorio para manosearla. Según explicó, realizó la denuncia ante el Arzobispado de Corrientes hace 9 meses. “Este señor es un abusador, acosador y degenerado y sigue dando misa”.

La mujer trabaja en Cáritas y dijo que abrió las puertas de su casa al religioso porque “confiaba en él”. Se trata de Jorge Daniel Danuzzo, quien fue denunciado penalmente por supuesto abuso sexual, ocurrido en agosto de 2019.

“El sacerdote siempre insinuaba cosas y yo nunca pensé que iba a terminar en un abuso sexual”, confirmó Verónica desde Sudamericana. “En dos oportunidades me tocó y un día me encerró en su habitación de la Capilla de San Cayetano. Me lastimó y se puso violento cuando yo le dije que la cortara”.

“Ese día me dijo: ‘bueno, está bien. Si no querés estar conmigo rajá de acá’”.

TREMENDO RELATO

“Al comienzo eran palabras hasta que se animó a hacer lo que quería hacer”, agregó Verónica. “Este sacerdote me seducía, quería estar conmigo cuando nosotros le abrimos las puertas de mi casa con mi esposo”.

“Lo denuncié en noviembre de 2019 ante el Arzobispado de Corrientes; en ese momento estaba el vicario general presbítero José Billordo. Cuando volvió Monseñor Andrés Stanovnik, le pidieron que solucione el problema o iban a interceder”.

“Danuzzo fue hasta mi casa y me pidió perdón de rodillas y yo le creí. Me pidió como último favor que me retracte ante la comisaría porque necesitaba presentar la prueba ante el Arzobispado. Yo fui y me retracté, pero la cosa nunca cambió”.

“Danuzzo me pidió que siga trabajando en Cáritas, que íbamos a hacer un buen equipo de trabajo, pero todo empeoró. Este señor no hizo más que maltratarme, de apartarme de mis funciones vengándose porque yo lo había denunciado”, prosiguió relatando.

Debido a esta situación de maltrato laboral, Verónica decidió realizar la denuncia penal ante Delitos Sexuales. “La semana pasada lo denuncié porque este señor es un abusador, acosador, degenerado y sigue dando misas”, fustigó.