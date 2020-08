En el plantel de Boca Unidos, el capitán Leonardo Baroni recalcó que es importante tener una fecha de regreso a las prácticas. El defensor, como el resto del plantel, aguarda definiciones acerca de cómo será la vuelta a los entrenamientos en septiembre. Habló de las posibilidades de competencia del equipo este semestre y su decisión de renovar el contrato con el equipo aurirrojo por una nueva temporada.

Mientras se acerca el quinto mes sin actividad debido a la interrupción del Torneo Federal A por la pandemia causada por el Covid-19, la reunión realizada la semana pasada entre el Gobierno y la AFA determinó las fechas de regreso a los entrenamientos de los planteles en las distintas categorías del fútbol argentino.

La vuelta a las prácticas en la tercera categoría, conformada por 30 equipos del interior, está prevista entre el 7 y el 10 de septiembre, aunque todavía no hay novedades acerca del formato a utilizar en la posible reanudación de la competencia, todo sujeto a las condiciones sanitarias del país.

“Es importante tener una fecha, pero todavía no sabemos cómo va a ser”, dijo el defensor de Boca Unidos, Leonardo Baroni, refiriéndose a la vuelta a los entrenamientos. “Esperamos que los dirigentes se comuniquen y nos informen sobre días, horarios, si los test se van a hacer, y otros detalles que todavía no contamos”, agregó el santafesino de la ciudad de Sarmiento.

Más allá que el regreso a las prácticas es un dato alentador para cualquier futbolista, inmediatamente surgen otros temas que en este caso se encuentran inexorablemente ligados: la renovación del contrato y el inicio de la competencia.