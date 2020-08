ERSA tiene un seguro fantasma

Un chofer de la empresa ERSA le chocó el automóvil, fue a reclamar y le dijeron que la empresa tiene “seguro fantasma”.

Luego que el colectivero le rompiera la cubierta del auto, Alejandro Sotelo no tuvo algún tipo de respuesta por parte de la empresa que, aparentemente, no contaría con cobertura para daños a terceros.

Alrededor del mediodía del lunes, un chofer de la empresa ERSA habría venido mirando su celular cuando chocó contra el auto de Sotelo rompiéndole la cubierta y el guardabarros.

“Es el auto con el que trabajo para mantener a mi familia. Me fui al seguro y no tengo ningún tipo de respuesta por parte de ellos. No sé a quién recurrir”, manifestó Alejandro. Aparentemente, la empresa que asegura los colectivos urbanos no cuenta con cobertura para daños a terceros. “No me quisieron recibir la denuncia, me dijeron que no pueden hacer nada. Es como un ‘seguro fantasma’”, graficó.

“Quiero que me reintegren mi cubierta que hace poco me compre. El muchacho venía con el celular en la mano y me chocó. Quiero que me devuelvan mi cubierta nomas”, pidió Sotelo.