Empleado de librería acusado de difundir pornografía infantil

Lo hacía por redes y podría recibir hasta 4 años de prisión. El acusado subió material a la red social entre diciembre de 2015 y febrero de 2016, con otra identidad y mientras trabajaba en una librería céntrica. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados alertó sobre el delito al Poder Judicial.

Un exempleado de una librería céntrica de la capital comenzó a ser juzgado en el Tribunal Oral Penal N°2 de Corrientes por el delito de publicación y difusión de imágenes pornográficas infantiles.

Se trata de un hombre de 32 años, quien permanece en libertad y en el inicio del proceso se abstuvo de declarar, igual que durante la investigación del caso. Su abogado defensor pidió la suspensión del juicio a prueba, pero el cuerpo tribunalicio, compuesto por los jueces Ariel Azcona, Juan José Cocchia y Román Facundo Esquivel, rechazó el pedido tras la oposición del fiscal Gustavo Schmitt.

De acuerdo a la investigación, todo comenzó cuando el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (National Center for Missing Exploited Children), la corporación privada sin fines de lucro cuya misión es ayudar a encontrar niños desaparecidos, reducir la explotación sexual infantil y prevenir la victimización infantil, advirtió el tráfico de contenido pornográfico infantil en la Argentina a través de Twitter.

Con el fin de combatir la explotación sexual infantil remitieron los disketes con los contenidos al Poder Judicial en la provincia de Buenos Aires. Allí se solicitó un informe a las empresas Gigared, Telecom y Entel para conocer en qué sitio se llevó a cabo la subida de imágenes de menores desnudos.

Se pudo corroborar que la cuenta y correos utilizados pertenecerían a un domicilio ubicado en la zona céntrica de Corrientes. Se pudieron contactar con el propietario de las cuentas, quien afirmó que no compartió esos contenidos. Se profundizó la investigación, ya que la librería tenía más empleados.

Se pudo conocer que el nombre de usuario de la red social no era el mismo que la persona que lo administraba. Con el cruce de datos e información finalmente lograron identificar a quien hoy está siendo juzgado.

Respecto a las imágenes que fueron compartidas en Twitter se pudo conocer que se trata de una menor de 15 años, que sería oriunda de Corrientes y no pudo ser identificada. El resto de los niños que aparecían desnudos tampoco pudieron ser identificados pese a la investigación.

Por el delito cometido, el acusado podría recibir una condena de 6 meses a 4 años de prisión efectiva.