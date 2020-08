El ultimátum de Lionel Messi para seguir en Barcelona

Golpeado por lo goleada ante Bayern Munich, se plantea seriamente abandonar la institución catalana.

“El ciclo Barcelona terminó”. Esta frase fue la más utilizada en la mayoría de los medios para graficar la goleada y eliminación en cuartos de final sufrida por los catalanes a manos del Bayern Munich tras caer 8 a 2. Este resultado generó un gran cimbronazo dentro de la institución azulgrana.

Según el periodista Juanma Castaño, en el programa El Partidazo, de Cadena Cope, Lionel Messi, capitán y emblema del club, se “hartó” de esta situación y le envió un ultimátum a la dirigencia. Si no cumplen con sus exigencias seguirá su carrera en otro equipo.

El ‘10’ se cansó de ser el único “salvador” y de sentirse solo en los partidos importantes. Este partido terminó de acelerar una idea que venía rondando desde hace un tiempo en la cabeza del rosarino y le acercó a la dirigencia tres exigencias para continuar su carrera ligada al club azulgrana. Vale recordar que el vínculo de Messi finaliza en junio de 2021 y hay varios equipos agazapados, aguardando un guiño para hacer una oferta.

Para dejar de lado este fracaso en la Champions League, la Pulga solicita una restructuración importante, que tendrá foco en tres puntos específicos.

Lionel Messi cree que Quique Setién no está capacitado para levantar al equipo en este delicado momento y solicita la contratación de un director técnico de categoría.

Esta petición es casi un hecho que se cumplirá a la brevedad, ya que la dirigencia parece haberle soltado la mano al entrenador luego de la histórica goleada ante los alemanes. Catalunya Radio, informan que el principal candidato a asumir este puesto es el argentino Mauricio Pochettino, pese a estar identificado con Espanyol, el clásico rival de los azulgranas. Según este medio, el presidente Josep María Bartomeu ya se habría contactado con el ex Tottenham.