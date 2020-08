El Mundial de Clubes podría jugarse en febrero de 2021

Por la pandemia de coronavirus. Si se disputa en 2021, será el último Mundial de Clubes con siete equipos ya que luego pasará a tener 24 clubes. La pandemia global de coronavirus sigue generando cambios en la vida diaria de la gente en todo el planeta. Claro que el deporte no es una isla y no escapa a las generalidades de la ley.

De todas maneras, no todo está perdido: si bien se descarta que el Mundial de Clubes se dipute finalmente en diciembre de este año debido al avance del covid-19, igualmente podría haber una edición especial. Así fue informado formalmente este martes por Gonzalo Belloso, secretario de CONMEBOL. “Es una posibilidad que se juegue en febrero del año que viene”, manifestó el ex delantero.

Si se disputa en 2021, será el último Mundial de Clubes con siete equipos ya que luego pasará a tener 24 clubes. Por el momento hay dos clasificados: Bayern Münich, reciente campeón de la Champions, y Al-Duhail, club anfitrión. Faltan los campeones de Copa Libertadores, CONCACAF, Asia, África y Oceanía.