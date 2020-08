El fútbol no volverá por ahora

Sin fecha para el regreso de los deportes colectivos. El gobierno correntino teme perder la trazabilidad del virus. El gobernador Valdés fue terminante: “No vamos a habilitar ninguna otra actividad deportiva”.

El temor por un brote a partir de algún partido fue el argumento que esgrimió el mandatario: “Podemos tener complicaciones que después vamos a lamentar”.

Todo el territorio correntino desde hoy vuelve a fase 5, distanciamiento preventivo por la pandemia del covid-19, sin embargo, el fútbol no volverá. El Gobierno aseguró que no podría controlar la trazabilidad del virus en los deportes colectivos y lo comparó con lo sucedido en el Hospital Pediátrico. “La situación es distinta porque en el Juan Pablo II podemos certificar todos los ingresos”, dijo el gobernador Gustavo Valdés pidiendo conformarse con las caminatas y el ciclismo.

La expectativa que tenían algunos deportistas fue rápidamente apagada por el mandatario que descartó de plano la vuelta de las disciplinas colectivas.

“En cuanto a las actividades deportivas vamos a seguir exactamente como estamos. No vamos a habilitar ninguna otra actividad”, confirmó.

“Sabemos que si habilitamos actividades deportivas podemos complicarnos y mucho”, señaló Valdés desde el Salón Amarillo de Casa de Gobierno.

Argumentó que con la actividad deportiva no se daría una situación similar a lo que se vivió “en el Hospital Juan Pablo donde tenemos los registros, en el caso de algún afectado en un partido de fútbol, de 22 contra 22 (?), donde luego hay tercer tiempo, nosotros vamos a tener complicaciones que después vamos a lamentar”. Valdés tuvo un pequeño lapsus al referirse sobre la cantidad de participantes en un partido de fútbol y duplicó la cantidad de protagonistas.

Desde la determinación del aislamiento social, preventivo y obligatorio desde el 20 de marzo, los dirigentes deportivos de Corrientes trabajaron en la elaboración de protocolos para la vuelta a los entrenamientos.

Por la Secretaría de Deportes de la Provincia que tiene como titular a Jorge Terille pasaron representantes del fútbol, básquetbol, rugby, hóckey, fútbol 5, cestoball, entre otros. En todos los casos elevaron una guía de medidas sanitarias para ser evaluadas por los funcionarios provinciales.

El propio Terrile aclaró que los protocolos serán estudiados minuciosamente por las autoridades sanitarias de Corrientes; y luego deberán ser remitidos y aprobados por Nación.

Los dirigentes correntinos de los denominados deportes colectivos pidieron que se les permita entrenar en la parte física, cumpliendo con la prevención correspondiente. Las propuestas contemplan en sus puntos principales trabajos individuales dentro de grupos y horarios diferenciados, en espacios amplios (canchas), muchos de ellos al aire libre.

Sin contacto entre los protagonistas y sin compartir los elementos de trabajo.

“Preferimos aguantar un poquito más y que podamos generar un estado de bienestar físico como lo venimos haciendo, con trotes, con bicicleta o actividades individuales. Ya vendrán las actividades colectivas”, manifestó.

Corrientes fue una de las primeras provincias que habilitó la práctica de deportes individuales, sin contacto. Desde el lunes 13 de mayo, con el ingreso a la fase 4, se puede practicar tenis, ciclismo, paddle, remo, golf, equitación y natación en pileta individual, con turnos y sin habilitación de vestuarios. Con el correr de la cuarentena se fueron sumando más actividades siempre de carácter individual.

Desde la fase 3 se había permitido la posibilidad de caminata y trote en diferentes circuitos de las ciudades correntinas.

Para cerrar lo referido al deporte, Valdés resaltó que mientras se espera la habilitación de los deportes colectivos “todavía tenemos la suerte de realizar actividades deportivas individuales” y pidió la colaboración, prudencia y responsabilidad de toda la comunidad.