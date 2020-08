Luego de cinco meses, el fútbol argentino vuelve a los entrenamientos bajo un estricto protocolo. Los equipos regresan al trabajo tras la interrupción por la pandemia de coronavirus. En las últimas horas se confirmaron 11 casos positivos en jugadores.

Se terminaron las especulaciones y, luego de casi cinco meses de inactividad, los equipos de Primera División del fútbol argentino vuelven a los entrenamientos. Tras el acuerdo alcanzado entre la AFA y el Gobierno nacional, los clubes de la máxima categoría y Tigre (juega Copa Libertadores) regresarán a los trabajos bajo estrictos protocolos y medidas sanitarias para evitar los contagios en el marco de la pandemia de coronavirus.

La vuelta a la actividad estará bajo la lupa luego que al menos 11 jugadores dieran positivo en los test realizados el fin de semana. Agustín Almendra (Boca), Ezequiel Centurión (River), Fabricio Bustos (Independiente), Thiago Almada y Ricky Álvarez (Vélez), Federico Torres, Franco Quinteros y Nicolás Linares (Banfield), Iván Bolaño y Diego Morales (Tigre) y Mauricio Duarte (Defensa y Justicia) son los futbolistas que no podrán reintegrarse a los trabajos y deberán cumplir con el aislamiento obligatorio hasta tanto reciban alta médica.

GONZALEZ GARCÍA

El propio ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, admitió que existe la posibilidad de retrotraer la medida del regreso al trabajo en caso de que los casos sigan aumentando. “Sí, es algo hablado con la gente de la AFA”, dijo el funcionario en una entrevista con la Radio La Red al ser consultado sobre esta chance.

Solo cinco de los equipos tienen fecha confirmada para la vuelta a la actividad oficial en la Copa Libertadores. River, Boca, Racing, Defensa y Justicia y Tigre eran los clubes que más apurados estaban por regresar a las prácticas debido a que no querían estar en desventaja respecto de sus rivales en el certamen continental. Todos ellos jugarán el 17 de septiembre en el regreso del certamen de Conmebol. El resto de los conjuntos aún no tienen certeza respecto de cuándo se reanudará la competencia doméstica.

RIVER PLATE

En el caso del Millonario, el plantel volverá a encontrarse en River Camp, el predio de Ezeiza que cuenta con 14 hectáreas y 7 canchas de fútbol. Entre las principales modificaciones que se hicieron al lugar se destaca la delimitación de los espacios de estacionamiento, ya que cada persona tendrá un lugar asignado. Al llegar, todos nuevamente serán sometidos a un nuevo análisis para estar habilitados a entrenar. Luego, con el visto bueno de los profesionales médicos, los futbolistas serán divididos en seis grupos y habrá tres turnos de entrenamientos (9:30, 10:30 y 11:30) en diferentes campos.

BOCA JUNIORS

Boca reanudará sus tareas en dos grupos conformados por 18 jugadores distribuidos en dos turnos matutinos (el primero citado a las 9:00 y el segundo a las 11:00). Habrá tres canchas disponibles en las que se moverán fraccionados en sextetos con un integrante del cuerpo técnico y un médico a disposición.

Este lunes también trabajarán otros equipos como Racing (desde las 15:00 en Avellaneda) y San Lorenzo (en el predio de Ezeiza de la AFA), entre otros.

INDEPENDIENTE

El martes, será el turno de Independiente. Todos los planteles harán sus entrenamientos con grupos reducidos de jugadores, por lo que varios clubes dividirán sus prácticas en varios turnos.

El Gobierno oficializó la vuelta a los entrenamientos a través de la Decisión Administrativa N°1.442/2020 que fue publicada este lunes en el Boletín Oficial, junto con el protocolo que deberán cumplir los equipos, que fue elaborado por la AFA y aprobado por el Ministerio de Salud de la Nación. Este documento está centrado en tres grandes ejes: “Higiene y distanciamiento en los entrenamientos”; “Testeos y seguimiento”; y “Precauciones en los desplazamientos y las instalaciones”. Los mismo disponen de rigurosas reglas, avisos y sugerencias que todos los protagonistas del mundo de la pelota deberán cumplir al pie de la tabla para el desarrollo de la actividad.

En el primer ítem, por caso, recomienda que no haya más de seis futbolistas o árbitros durante una sesión de entrenamiento en la misma cancha -en total debe haber diez personas si se tienen en cuenta a entrenadores y colaboradores-, que ellos sean los únicos exceptuados en el uso del tapaboca en el área de práctica y que cada futbolista lleve su propia hidratación, lo que deja terminantemente prohibido el compartir infusiones como el mate; además de las recomendaciones inherentes a toda la población (lavado de manos, distanciamiento social, desinfección).

El puntapié de inicio serán los exámenes a todos los participantes del fútbol. “El primer test se realizará 72 horas antes del regreso a la actividad y el segundo luego de la primera sesión de entrenamiento. Luego, semanalmente”, reza el comunicado. Estas pruebas serán públicas y de uso corriente tanto PCR como serológicas para detección de aquellas personas que ya posean inmunidad al virus y serán realizadas por personal independiente de la entidad. Incluso sugiere la opción de “realizarlas sin bajar del propio vehículo”.

PRESUPUESTO MENSUAL

Aunque no está indicado en el protocolo, el presupuesto mensual para realizar los testeos a todos los integrantes de un plantel profesional (jugadores, cuerpo técnico y médico, auxiliares, etc.) se estima que es de 750.000 pesos. Sin embargo, esa suma bajará directamente desde la AFA, que recibió una ayuda económica por parte de la Conmebol 600 mil dólares para asistir a las necesidades más apremiantes en torno a la pandemia.

Una vez realizadas las pruebas, quienes den positivos serán aislados y será evaluado el círculo familiar donde el involucrado desarrolle su vida privada, mientras quienes den negativo podrán participar de las actividades futbolísticas. Sumado a esto, serán implementados diariamente los controles de temperatura, del sistema respiratorio, cardíaco, músculo-esquelético y trastornos en el olfato como medidas de protección.

Una de las últimas modificaciones que se agregó fue la obligación de contar con la aplicación Cuidar para estar habilitados a circular por la vía pública. Los participantes solo podrán moverse hacia las instalaciones de sus respectivos clubes en vehículos privados y no se deberán trasladar a más de dos personas por auto.

Solo los equipos de Primera División (y Tigre) regresarán a las prácticas. Según anunció el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, días atrás, el 30 de agosto comenzarán los testeos de los planteles que militan en la Primera Nacional, en tanto que entre el 7 y el 9 de septiembre será el turno de la Primera B y la Primera C. Luego llegará el turno para el resto del Ascenso. La rama femenina de los clubes de la máxima categoría recién volvería en los primeros días de septiembre.