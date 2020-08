EE.UU. llegó a casi cinco millones de contagios

Estados Unidos se aproximaba hoy a los 5 millones de casos de coronavirus, con más de 161.000 fallecidos, mientras que el presidente Donald Trump sopesa firmar de forma unilateral varias órdenes ejecutivas para estimular la economía, tras el colapso de las negociaciones con los demócratas.

La Universidad Johns Hopkins, precisó que Estados Unidos, el país más afectado por la pandemia, registra 4.968.413 contagios confirmados y 161.858 muertos.

Los estados con más casos son California, con 549.720; Florida, con 526.577; y Texas, con 491.452.

Respecto a los decesos, el Estado que ha sufrido más fallecimientos por coronavirus es Nueva York, con 32.768; seguido de Nueva Jersey, con 15.869; y California, con 10.221.

Esta crisis sanitaria sin precedentes también traslada sus efectos a la economía, que se hundió a un ritmo anual del 32,9 % en el segundo trimestre de 2020 y cayó el 9,5 % frente a los tres primeros meses del año, los mayores descensos de este indicador desde que se tienen registros.

El Departamento de Trabajo informó el viernes que la recuperación del mercado laboral se moderó en julio con la disminución del índice de desempleo del 11,1 % el mes previo al 10,2 %, mientras que se generaron 1,8 millones de puestos de trabajo. Esta mejoría, aunque modesta, es el efecto de la gradual reapertura de la economía, golpeada por la pandemia, aunque 16,3 millones de estadounidenses siguen sin empleo. Pero esta crisis, además, está teñida por las elecciones presidenciales de noviembre, donde el presidente Donald Trump buscará su reelección frente al demócrata Joe Biden, que lidera los sondeos de intención de voto. Con este panorama, los parlamentarios demócratas y la Casa Blanca negociaron entre jueves y viernes para impulsar un nuevo paquete de estímulo económico, pero no llegaron a un acuerdo.

Los demócratas reclaman un paquete de rescate, pero la Casa Blanca se resiste a aumentar el gasto porque está recibiendo presión de una minoría de legisladores republicanos, favorables a la disciplina fiscal y que por motivos ideológicos consideran que el gobierno federal no debe interferir en el libre mercado.

Con el fracaso de este acuerdo casi asegurado, Trump pasa este fin de semana en su club de golf en Bedminster, en Nueva Jersey, donde evalúa la posibilidad de firmar unilateralmente una serie de órdenes ejecutivas para ampliar determinadas protecciones económicas. “Si los demócratas continúan manteniendo como rehén esta ayuda crítica, actuaré bajo mi autoridad como presidente para dar a los estadounidenses la ayuda que necesitan”, advirtió ayer el mandatario. En ese sentido, afirmó que tenía intención de rubricar órdenes que contemplan prestaciones de desempleo hasta finales de año y para evitar desahucios, así como ayudas a los préstamos universitarios, pero no ofreció grandes precisiones. Preguntado sobre si el Gobierno seguiría pagando la prestación semanal de 600 dólares a desempleados, respondió: “No diré nada de eso todavía”. Además, el presidente señaló que quería firmar una orden que aplazaría de forma reatroactiva los impuestos sobre las nóminas, desde julio hasta diciembre de este año, aunque no aclaró cómo se haría y si los contribuyentes acabaría debiendo impuestos a partir de enero.