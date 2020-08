Diez años del Taragüi Rock otro “curro” de Cultura por $20 millones

La pandemia y la escasez de dinero, no frena los gastos superfluos del Instituto de Cultura de la Provincia. Para muchos, los curros deben continuar. Ayer se confirmó la fecha para la 10ª edición del Taragüí Rock, que será online y gratuito, y un innecesario gasto para las arcas públicas por la contratación de artistas.

La excusa: que el evento cumple 10 años.

La propuesta de este año no contará con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI). A través de Youtube, cualquier persona puede acceder a videos de los recitales y presentaciones de los rockeros más destacados a nivel nacional como local, sin pagar un solo centavo.

Un negocio similar pero de menor escala, ya ocurrió con el Corrientes Cumbia, y es muy probable que el Festival Nacional del Chamamé se concrete con igual plataforma digital para todo el NEA.

Los ciudadanos ya no están tan encerrados, como para entretenerlos con ediciones rockeras para que algunos hagan la diferencia. Actualmente se prepara el lanzamiento de la grilla. El 12 y 13 de septiembre bandas de la región confluirán desde internet, y también con transmisión de un canal local.

Hay cálculos preliminares de una inversión de más de 20 millones de pesos. Una verdadera locura con tufillo a caja política.