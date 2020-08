Detienen al hijo de un comisario correntino por pirata del asfalto

Detuvieron al hijo de un comisario correntino en Monte Caseros por integrar una banda que asaltaba camiones. El padre habría intentado “hacer valer las jinetas” para sacarlo de la cárcel, pero no lo dejaron. Aseguran que en Curuzú Cuatiá y en Monte Caseros, en la policía no quisieron tomarle la denuncia a un camionero asaltado, quien debió recurrir a Rosario, su ciudad de origen.

Las últimas horas se detuvo a un hombre y se secuestró un automóvil Volkswagen Surán de color gris que habría sido utilizado en diferentes robos a camiones en estaciones de servicios de las localidades del sur provincial.

El detenido es hijo del comisario inspector Claudio Daniel Fernández, jefe de la Comisaría Primera de Monte Caseros.

Luego de varios hechos de inseguridad ocurridos en los últimos tiempos, la Policía de Corrientes logró dar al menos con uno de los integrantes de una banda delictiva que se encargaba de robar camiones estacionados en estaciones de servicios de la zona de la Autovía 14 entre Colonia Libertad y Monte Caseros.

El detenido fue trasladado a Curuzú Cuatiá y está alojado en la Comisaría de la Mujer y el Menor. Pero la causa continúa en el juzgado de Monte Caseros.

Fuentes de esa localidad comentaron que el detenido es familiar directo de un comisario de la fuerza, quien intentó ‘hacer valer sus credenciales’ para sacar a su hijo de la cárcel, aunque sin poder lograrlo.

El último de los hechos en cuestión, que terminó con la detención del hijo del comisario Fernández, ocurrió en una Estación Axxion a unos diez kilómetros de las Cuatro Bocas, sobre las rutas 14, 127 y 123.

Allí fue asaltado un camión cuyo conductor estaba durmiendo. Al despertar, el chofer observó que la carpa estaba rota y faltaban varios elementos de valor, entre ellos algunos televisores de alta pulgada.

Infructuosamente el camionero quiso denunciar el hecho en Monte Caseros y en Curuzú Cuatiá. Al no poder hacerlo, realizó la denuncia en la vuelta a su ciudad de origen: Rosario. Iniciada la investigación se logró acceder a las imágenes de las cámaras de seguridad de la estación, en las cuáles se observó el auto VW Surán utilizado.

Con esos datos se llegó hasta un domicilio cuyo propietario terminó dando algunos datos que derivaron en la detención del sujeto mencionado.