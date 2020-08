Detienen a uno de los ladrones del millonario robo en el San Gerónimo

Secuestraron dinero y armas de fuego. De acuerdo a lo informado por la policía correntina, la detención se produjo tras el allanamiento en una vivienda ubicada en zona de Chacabuco y calle Suiza. Se secuestró un automóvil, dinero en efectivo y un arma de fuego.

El robo se produjo en una vivienda del barrio San Gerónimo, el martes 11 de agosto, propiedad de una mujer de apellido Acosta.

Tras una investigación, la policía procedió esta mañana a un allanamiento en una especie de galpón ubicado por calle Suiza, casi Avenida Chacabuco en el barrio Antártida Argentina.

Un hombre fue detenido y se logró secuestrar el vehículo en el que se movilizaban los delincuentes. Encontraron dinero y un arma de fuego.

BARRIO SAN GERÓNIMO

Brutal asalto: la golpearon y le robaron casi dos millones de pesos

Virginia De Jesús Acosta comentó el calvario que vivió el martes (11), cuando un joven que se hizo pasar por posible inquilino para alquilar un departamento de su propiedad, junto a otros dos sujetos, la golpearon, maniataron y le robaron alrededor de 2 millones de pesos y otros elementos. “No me mataron porque encontraron la plata”, dijo.

Virginia comentó que el martes fue víctima de un brutal asalto por parte de tres personas, una de las cuales días antes fingió alquilar uno de los departamentos de su propiedad. El sujeto fue antes a “reconocer” el lugar, fingiendo ser un inquilino. “Me dijo que tenía que venir el papá a traer unos papeles y el resto del dinero”, recordó, adelantando que podría reconocerlo.

Esta persona, según comentó Virginia, habría ido el martes y se quedó esperando que el lugar quede relativamente vacío para hacer entrar a sus cómplices.

Dentro del inquilinato, los tres sujetos golpearon y maniataron a la mujer, quien recordó que en todo el momento sentía miedo por sus nietos que dormían en otra habitación.

Afirmó que uno de los sujetos era “el que dirigía” y entre los tres la llevaron a una habitación, donde “me tiraron boca abajo en la cama, me ataron y me pusieron un trapo en la boca” para revisar todo el lugar en búsqueda de dinero. Encontraron casi dos millones de pesos, una suma no especificada en dólares y 200 mil pesos que estaban en otra habitación.

Le robaron dos relojes y otros elementos: “Sabían lo que estaban buscando, querían plata”, dijo, añadiendo que “me soltaron porque encontraron la plata”.